Держмолодьжитло купує 100 квартир для переселенців — Finance.ua

Держмолодьжитло купує 100 квартир для переселенців

Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Держмолодьжитло оголосило про проведення закупівлі 100 квартир в чотирьох областях для подальшої передачі в оренду багатодітним сім’ям, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії.

Житло куплять у фізичних та юридичних осіб в таких областях:

Житомирська область — 10 квартир;

Київська область — 35 квартир;

Сумська область — 20 квартир;

Чернігівська область — 35 квартир.

Мінімальна загальна площа житла — 31,5 кв. метра, максимальна — 94,5 кв. метра. У квартирах мають бути меблі та техніка.

Свої пропозиції щодо продажу житла можна надсилати до 20 травня, заповнивши форму за посиланням

Довідка Finance.ua:

в Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр;

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, якими зобов’язав державних реєстраторів перевіряти заявників ще на стадії формування заяви;



у Київській області планують збудувати два житлові комплекси по 50 тисяч квадратних метрів для тих, хто через війну залишився без житла.

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