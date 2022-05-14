Держмолодьжитло купує 100 квартир для переселенців — Finance.ua

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Держмолодьжитло купує 100 квартир для переселенців

Сьогодні 20:01Особисті фінанси
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Держмолодьжитло оголосило про проведення закупівлі 100 квартир в чотирьох областях для подальшої передачі в оренду багатодітним сім’ям, житло яких зруйноване внаслідок російської агресії.
Житло куплять у фізичних та юридичних осіб в таких областях:
  • Житомирська область — 10 квартир;
  • Київська область — 35 квартир;
  • Сумська область — 20 квартир;
  • Чернігівська область — 35 квартир.
Мінімальна загальна площа житла — 31,5 кв. метра, максимальна — 94,5 кв. метра. У квартирах мають бути меблі та техніка.
Свої пропозиції щодо продажу житла можна надсилати до 20 травня, заповнивши форму за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр;
  • Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, якими зобов’язав державних реєстраторів перевіряти заявників ще на стадії формування заяви;
  • у Київській області планують збудувати два житлові комплекси по 50 тисяч квадратних метрів для тих, хто через війну залишився без житла.

Що та коли отримають українці замість зруйнованого житла 🏢

За матеріалами: УНІАН
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