На Київщині збудують два житлові комплекси для тих, хто залишився без житла — Finance.ua

Крім того, на території області планується збудувати два житлові комплекси на 50 тис. м² кожен. Вони будуть розташовані в населених пунктах, що найбільше постраждали від агресії росії і мають найбільші руйнування житлового фонду, — в Ірпені та Бородянці.
«Території для цих майбутніх комплексів вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури. Термін будівництва — до п’яти місяців», — зазначають в ОВА.
Запропонований проект передбачає будівництво не лише будинків, а й бомбосховищ, дитячих майданчиків, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури.