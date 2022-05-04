На Київщині збудують два житлові комплекси для тих, хто залишився без житла — Finance.ua

На Київщині збудують два житлові комплекси для тих, хто залишився без житла

Вчора 02:04 — Нерухомість

На Київщині збудують два житлові комплекси для тих, хто залишився без житла, ua-energy.org

У Київській області планують збудувати два житлові комплекси по 50 тисяч квадратних метрів для тих, хто через війну залишився без житла.

Про це повідомляєпрес-служба Київської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що держава розробила два підходи до вирішення житлового питання для людей, чиї будинки зруйновані через війну: викуп та будівництво нового житла.

Зазначається, що загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових до викупу, становить понад 42 тис. кв. м.

«Наразі із забудовниками проводяться консультації щодо рекомендованої ціни для викупу цих квартир. Крім того, кожна квартира повинна мати всю необхідну сантехніку та меблі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на території області планується збудувати два житлові комплекси на 50 тис. м² кожен. Вони будуть розташовані в населених пунктах, що найбільше постраждали від агресії росії і мають найбільші руйнування житлового фонду, — в Ірпені та Бородянці.

«Території для цих майбутніх комплексів вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури. Термін будівництва — до п’яти місяців», — зазначають в ОВА.

Запропонований проект передбачає будівництво не лише будинків, а й бомбосховищ, дитячих майданчиків, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури.

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