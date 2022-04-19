Коли почнуть обстежувати зруйноване житло, та чи можна його відновлювати без актів: пояснення адвоката — Finance.ua

Коли почнуть обстежувати зруйноване житло, та чи можна його відновлювати без актів: пояснення адвоката

Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Коли почнуть обстежувати зруйноване житло, та чи можна його відновлювати без актів: пояснення адвоката, r2p.org.ua

Уряд замінив подачу паперової заяви на обстеження зруйнованого житла, шляхом подачі через «Дію».

Адвокат Роман Сімутін запитав у декількох громадах, чи отримують вони інформацію про подані заявки через «Дію». З’ясував: коли та в якій формі ці відомості передадуть на місця — невідомо, бо не розписали процес обміну інформацією, хоча постанову прийняли 26 березня й пройшло вже майже три тижні.

"Багато громад акти не складають, посилаючись на різні причини: велика кількість зруйнованих будинків, брак працівників, чекають роз’яснень, — пояснює Роман Сімутін. — Але акт завжди можна переробити, а ще в ньому є можливість фіксації відновлень зруйнованого житла. Тож якщо йде зволікання зі складанням акту, раджу такий алгоритм для людей, які повернулися та хочуть відновлювати свої домівки:

1) Подайте інформацію через «Дію» або заяву до ЦНАПу, паспорт\код та право власності.

2) Викличте 102, запишіть хто прийняв, номер та орієнтовний день приїзду групи. Можна не викликати поліцію, але в багатьох знищено ще й майно. Верховна Рада України прийме закон про відшкодування збитків за зруйноване житло, але за майно поки мова не йде. Та якщо приймуть окремо і щодо майна, то під час слідчих дій, зокрема, й вашого допиту, ви зафіксуєте не тільки факт зруйнованого житла, а й факт знищення речей, техніки і т. п.

3) Якщо від громади ніхто не йде складати акт обстеження житла та не обіцяють навіть приблизно, коли візьмуться — складайте самостійно. Залучіть сусідів, сфотографуйте з усіх сторін і з прив’язкою до місцевості, підпишіться разом із сусідами й приводьте дім до ладу. Тільки пам’ятайте головне: зберігайте чеки та, коли прийдуть складати акт з громади, вимагайте внесення суми на відновлення до акту. Він — це базовий документ, на підставі якого проводиться оцінка та виплати, тому його складання є обов’язковим. Хай навіть ви складете його через два місяці, але у вас на руках повинен бути цей акт неодмінно".

Довідка Finance.ua:

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Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла. Про це повідомив 2 квітня під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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