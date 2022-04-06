Компенсація за зруйноване житло в Україні – кому можуть відмовити — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло в Україні – кому можуть відмовити

Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Фото: dsns.gov.ua

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про компенсацію за майно, втрачене або знищене внаслідок агресії росії на території України.

Законопроєкт передбачає справедливі відшкодування постраждалим, але є й ті, кому можуть відмовити в отриманні компенсацій, передає Сьогодні.

Для запуску механізму планують створити єдиний реєстр майна, куди вноситимуть інформацію про його пошкодження чи знищення російськими військами. Ідеться не лише про нерухомість після 24 лютого, але й про все втрачене після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Як виплачуватимуть компенсації?

Законопроєкт передбачає два види компенсацій — первинну та повну. На первинну компенсацію гроші скеровуватимуть з бюджету — на відновлення будинків, шкіл, лікарень, дитсадків та інших об’єктів інфраструктури.

Повне відшкодування стягуватимуть у вигляді репарацій з росії. Його виплачуватимуть усім українцям, що постраждали від війни, незалежно від отримання первинної компенсації.

Виплати здійснюватимуть почергово у п’ять етапів:

першими мають право на первинну компенсацію учасники бойових дій, які отримали інвалідність, члени сімей загиблих захисників, оператори об’єктів критичної інфраструктури;

друга черга — виплати всім учасникам бойових дій та членам сімей загиблих воїнів, юридичним особам, засновниками яких є УБД;

третій етап — первинна компенсація усім громадянам України з вразливих груп населення, мікропідприємцям, малому та середньому бізнесу;

четверта черга — усі інші громадяни України та представники великого бізнесу;

п’ятий етап — виплата іноземцям або особам без громадянства, членам їхніх сімей та іншим юридичним особам.

Хто має право на відшкодування?

Усі громадяни України, їхні спадкоємці та юридичні особи, чиє майно постраждало чи було втрачене через збройну агресію росії, мають право на компенсацію. Вартість майна має становити не менше 50 прожиткових мінімумів, тобто від 124 тис. грн.

Для отримання грошей чи іншої допомоги потрібно буде надіслати заяву в «Дії» та дочекатися внесення інформації в реєстр. Далі відповідальна комісія оцінить та обстежить знищене майно, зафіксує усі факти та визначить розмір і форму компенсації.

Після цього потрібно буде дочекатися своєї черги на отримання первинної або повної компенсації.

Кому можуть відмовити у виплатах?

Відповідно до законопроєкту, на компенсації не можуть розраховувати:

підсанкційні особи та пов’язані з ними особи;

громадяни рф;

юридичні особи з бенефіціарами з рф чи білорусі, які мають частку власності в росії або про власників яких нічого не відомо, а також компанії під санкціями.

Водночас обмеження не стосуються росіян, які допомагали зберегти цілісність, суверенітет і незалежність України, публічно засуджували агресію рф з 2014 року або раніше, не підтримували заклики щодо захоплення України та впродовж 10 років не працювали у російських держорганах.

Зазначимо, що зараз законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету у Верховній Раді. Після того, як депутати його проголосують, закон одразу набере чинності.

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