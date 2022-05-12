Як уберегтися від оренди житла, якого не існує — Finance.ua

Як уберегтися від оренди житла, якого не існує

Вчора 08:00 — Нерухомість

Війна змусила мільйони українців кинути свої оселі та десь шукати прихистку. Цим і користуються шахраї. Вони публікують оголошення про здачу житла в оренду у відносно безпечних регіонах країни (наприклад на заході України) та просять зацікавлених вислати передоплату на картку.

Аферисти пояснюють необхідність передплати великим попитом, а внесена заздалегідь сума, мовляв, стане такою собі гарантією для обох сторін. Чим усе закінчується, думаємо, пояснювати не потрібно.

Як уберегтися

Правило просте: не переказуйте гроші наперед. Будь-які розрахунки з орендодавцем мають відбуватися лише після того, як ви переконаєтесь, що квартира, по-перше, дійсно існує, по-друге, готова до заселення.

Ідеальний варіант — укласти письмову угоду про оренду. Якщо ж це неможливо, то:

у разі готівкового розрахунку попросіть орендодавця написати розписку, що взяв у вас гроші;

під час переказу коштів з картки на картку зазначте призначення платежу: наприклад, «Оренда», або «Сплата за проживання за період...»

У разі виникнення якихось спірних питань, такі документи стануть вам у пригоді. Як мінімум, ви зможете довести, що сплатили певній особі визначену суму.

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