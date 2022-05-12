Як уберегтися від оренди житла, якого не існує — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як уберегтися від оренди житла, якого не існує

Вчора 08:00Нерухомість
225
Війна змусила мільйони українців кинути свої оселі та десь шукати прихистку. Цим і користуються шахраї. Вони публікують оголошення про здачу житла в оренду у відносно безпечних регіонах країни (наприклад на заході України) та просять зацікавлених вислати передоплату на картку.
Аферисти пояснюють необхідність передплати великим попитом, а внесена заздалегідь сума, мовляв, стане такою собі гарантією для обох сторін. Чим усе закінчується, думаємо, пояснювати не потрібно.

Як уберегтися

Правило просте: не переказуйте гроші наперед. Будь-які розрахунки з орендодавцем мають відбуватися лише після того, як ви переконаєтесь, що квартира, по-перше, дійсно існує, по-друге, готова до заселення.
Ідеальний варіант — укласти письмову угоду про оренду. Якщо ж це неможливо, то:
  • у разі готівкового розрахунку попросіть орендодавця написати розписку, що взяв у вас гроші;
  • під час переказу коштів з картки на картку зазначте призначення платежу: наприклад, «Оренда», або «Сплата за проживання за період...»
У разі виникнення якихось спірних питань, такі документи стануть вам у пригоді. Як мінімум, ви зможете довести, що сплатили певній особі визначену суму.
Читайте більше про схеми шахраїв в новому матеріалі -

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.