Власників знищеного і пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість — Finance.ua

Власників знищеного і пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість Вчора 17:40 — Особисті фінанси

Власників знищеного і пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об’єкти, які були знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії.

Про це повідомив у Telegram заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк. За його словами, документ у цілому підтримав 281 нардеп.

Читайте також Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені міста

«Звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 — 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація», — зазначив Железняк.

Також, за його словами, передбачене звільнення від податку на нерухомість для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 — 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

«З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація», — додав нардеп.

Читайте також Які квартири зможуть придбати власники компенсаційних сертифікатів за зруйноване війною житло (інфографіка)

"Ми закріпили в Податковому кодексі норму, яка дозволяє не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об’єкт зруйновано.

Факт руйнування має бути підтверджено актом огляду об’єкта, складеного ДСНС або його територіальним органом чи органом місцевого самоврядування", — написала в Telegram авторка законопроєкту Олена Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.