Українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна

Наразі обмолочено 251,4 тис. га, що становить 3% від прогнозованої площі (торік на цю дату було обмолочено 331,9 тис. га). Зібрано 1,022 млн тонн зерна нового врожаю за середньої врожайності 40,7 ц/га.
Зокрема, зібрано:
пшениці — 264,61 тис. тонн із площі 64,13 тис. га, середня урожайність становить 41,3 ц/га;
ячменю — 719,4 тис. тонн, обмолочено 171,66 тис. га, середня врожайність — 41,9 ц/га;
гороху — 35,11 тис. тонн, обмолочено 15,6 тис. га, середня врожайність — 22,5 ц/га.
Найбільші обсяги збирання в південних регіонах. Одещина — 389 тис. тонн з площі 93 тис га (зокрема 32,2 тис. тонн пшениці, 328,7 тис. тонн ячменю та 28,1 тис. тонн гороху). Миколаївщина — 347,2 тис. тонн з площі 95 тис. га, (зокрема 108,8 тис. тонн пшениці, 232,5 тис. тонн ячменю та 5,9 тис. тонн гороху).
Загалом по країні площі порівняно з минулим роком на цю дату обмолочено менші, однак середня урожайність поки фіксується вища: 40,7 ц/га проти торішніх 26,1 ц/га.
«Цьогоріч через погодні умови жнива розпочалися дещо пізніше. Але аграрії працюють максимально інтенсивно, і вже маємо перший мільйон тонн зерна — це хороший результат для цієї дати. Він став можливим завдяки злагодженій роботі виробників та ефективній організації польових робіт навіть в умовах безпекових і логістичних викликів», — зазначає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
Також у Херсонській та Івано-Франківській областях розпочали збирання ріпаку. Наразі обмолочено 1,22 тис. га, що становить 4% від запланованої площі. Зібрано 2,68 тис. тонн олійної культури за середньої врожайності 22 ц/га.
Раніше писали, що за минулий тиждень акції більшості українських агрохолдингів, що торгуються на Варшавській та Лондонській фондових біржах, продемонстрували зростання.