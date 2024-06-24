GlobalLogic назвала ТОП-3 технології, в які інвестують бізнеси — Finance.ua

GlobalLogic назвала ТОП-3 технології, в які інвестують бізнеси Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

GlobalLogic назвала ТОП-3 технології, в які інвестують бізнеси

Попри світову рецесію, бізнеси продовжують інвестувати в новітні розробки. Фахівці GlobalLogic Україна назвали головні напрямки, в яких зацікавлені міжнародні бізнеси. А також розповіли, як до них дотичні українські розробники.

Генеративний штучний інтелект (GenAI), програмно визначені автомобілі (SDV) та 5G — технології, в які активно інвестують великі міжнародні компанії. Висновок ґрунтується на аналізі світових тенденцій та проєктів, до яких залучені понад 6000 українських спеціалістів GlobalLogic. Вони розробляють рішення для технологічних гігантів, включно з компаніями зі списку Fortune 500

GenAI

Понад 80% компаній Fortune 500 вже використовують GenAI у своїй роботі. Цьогорічні прогнози вказують, що більшість цих компаній планують збільшити свої витрати на впровадження GenAI інструментів мінімум вдвічі.

Для безпечного та економного впровадження генеративного ШІ GlobalLogic уже розробила GenAI Платформу. До розробки залучені 80 українських інженерів. Реліз для широкого кола клієнтів запланований на осінь цього року. Платформа дозволяє інтегрувати будь-яку з існуючих мовних моделей та внутрішні дані компаній. Це знижує витрати на розробку GenAI-системи з нуля.

Google Cloud та Microsoft вже уклали окремі стратегічні партнерства з Hitachi, материнською компанією GlobalLogic, для прискорення інновацій і підвищення продуктивності за допомогою GenAI.

SDV

Поява програмно-визначених авто (SDV) обіцяє революцію як у проєктуванні автомобілів, так і керуванні ними. За прогнозами, обсяг ринку SDV зросте майже вдвічі та досягне $420 млрд до 2028 року.

Одне з перших у світі SDV-рішень розробили українські інженери. А саме платформу SDV Cloud Framework, яку впроваджуватиме Hitachi Astemo. Компанією в рівних долях володіють Hitachi та Honda Motor. SDV Cloud Framework може скоротити витрати на впровадження ПЗ в авто на 30% і прискорити цей процес на 60%.

5G

Інвестиції у приватні LTE та 5G мережі зростуть щонайменше на 30% до 2026 року. NaaS (Network-as-a-Service) також стрімко росте: у 2023 році він досяг $14.6 млрд, а середньорічний темп зростання складає 27%. До порівняння, в АІ цей показник близько 20%.

У відповідь на глобальні тенденції, цього року команда з 16 українських інженерів GlobalLogic представила 5G ClusterCraft Accelerator на MWC у Барселоні. Рішення допомагає налаштувати 5G мережі під індивідуальні потреби бізнесу. Розробка має низку переваг для сучасних телекомунікаційних компаній. Зокрема, дозволяє налаштовувати мережеві платформи, створювати нові бізнес-моделі та швидко розгортати приватні мережі з миттєвим моніторингом змін для безпеки.

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