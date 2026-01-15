США дозволили експорт ШІ-чипів NVIDIA та AMD до Китаю Сьогодні 04:25 — Технології&Авто

США дозволили експорт ШІ-чипів NVIDIA та AMD до Китаю

Адміністрація президента Дональда Трампа запровадила нові правила експорту передових технологій, які відкривають шлях для компаній NVIDIA та AMD до відновлення постачань високопродуктивних процесорів для штучного інтелекту в Китай.

Міністерство торгівлі США офіційно оголосило про перегляд регуляторних норм, що знаменує відхід від попередньої політики тотальних відмов.

Згідно з оновленими правилами, Бюро промисловості та безпеки США розглядатиме заявки на експорт чипів у кожному окремому випадку індивідуально. Під нову систему ліцензування підпадають такі моделі, як NVIDIA H200 та AMD MI325X. Головною зміною є те, що Вашингтон більше не розглядає такі запити з презумпцією відмови, проте зберігає жорсткий контроль за кінцевим використанням продукції.

Для отримання дозволу експортери мають відповідати суворим критеріям. Зокрема, компанії повинні довести відсутність дефіциту таких процесорів на внутрішньому ринку США. Обсяг експорту обмежений: виробникам дозволено постачати до Китаю не більше 50 відсотків від загальної кількості відповідних процесорів, що відвантажуються американським клієнтам.

Також встановлені чіткі технічні межі: до розгляду допускаються лише чипи з сумарною обчислювальною потужністю нижче 21 000 одиниць та пропускною здатністю пам’яті DRAM менш як 6500 ГБ на секунду.

Особлива увага приділяється безпеці. Постачання категорично заборонені, якщо чипи призначені для військових потреб, розвідки, ядерних чи ракетних програм. Усі схвалені до експорту процесори мають проходити незалежне тестування сторонніми організаціями на території США перед відправленням.

Крім того, компанії зобов’язані впроваджувати процедури перевірки клієнтів, щоб унеможливити віддалений доступ до технологій або їх нецільове використання.

У разі схвалення ліцензій, процесор NVIDIA H200 може стати найпотужнішим рішенням для ШІ, яке легально постачатиметься до Китаю. Водночас найновіші покоління чипів, такі як архітектура Blackwell або майбутня серія «Rubin», залишатимуться під повною забороною для китайського ринку.

Такий підхід відображає намір Вашингтона збалансувати економічні інтереси американських технологічних гігантів із питаннями національної безпеки, зберігаючи технологічне лідерство США.

