Apple створює шпильку зі штучним інтелектом

1272
У рамках конкуренції з OpenAI Apple готує до випуску ШІ-гаджет зі шпилькою
Джерела повідомляють, що компанія Apple створює власний пристрій зі штучним інтелектом, який можна буде носити із собою.
Про це пише TechCrunch.
Такий крок, ймовірно, є відповіддю на роботу гендиректора OpenAI Сема Альтмана та колишнього дизайнера Apple Джоні Айва над ШІ-гаджетом. Адже ця новина з’явилася на фоні заяв директора OpenAI з глобальних питань Кріса Лехана, який сказав на економічному форумі в Давосі, що його компанія може анонсувати випуск свого першого пристрою зі штучним інтелектом у другій половині цього року.

Як буде працювати новий пристрій від Apple

Пристрій Apple буде у вигляді шпильки, яку користувачі зможуть носити на одязі, і буде оснащений двома камерами та трьома мікрофонами.
Додаткові повідомлення вказують на те, що цей пристрій може бути парою навушників.
  • Гаджет Apple описується як «тонкий, плоский, круглий диск з алюмінієво-скляним корпусом», який інженери сподіваються зробити такого ж розміру, як AirTag, «тільки трохи товстішим».
  • Пристрій також матиме дві камери (одну зі стандартним об’єктивом, а іншу — з ширококутним) для фотографій і відео, а також фізичну кнопку, динамік і зарядну смужку, схожу на Fitbit, на задній панелі.
Apple, можливо, навіть намагається прискорити розробку цього продукту, щоб конкурувати з OpenAI. Згідно з повідомленням, шпилька може бути випущена у 2027 році, а її тираж на момент запуску складе 20 мільйонів одиниць.

Не перша шпилька

До слова, раніше двоє колишніх співробітників Apple заснували Humane AI — стартап, який також продавав шпильку зі штучним інтелектом. Шпилька Humane також мала вбудовані мікрофони та камеру. Однак вона провалилася після випуску, і компанія була змушена припинити діяльність та продати свої активи HP протягом двох років після випуску продукту.
