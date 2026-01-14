Apple обрала Gemini для ШІ-версії Siri Сьогодні 02:54 — Технології&Авто

Apple обрала Gemini для ШІ-версії Siri

Компанія Apple офіційно підтвердила багаторічне партнерство з Google. Так, Apple, яка давно співпрацювала з Google у встановленні її пошукової системи за замовчуванням на своїх пристроях, обрала модель Gemini для ШІ-продуктів.

Саме вони стануть основою для нових функцій Apple Intelligence, включно з оновленою персоналізованою Siri, запуск якої очікується вже цього року.

У компанії зазначили, що після внутрішньої оцінки саме технології Google були визнані найбільш придатною базою для розвитку власних моделей Apple.

«Після ретельної оцінки Apple дійшла висновку, що ШІ-технології Google забезпечують найпотужніший фундамент для Apple Foundation Models, і ми з нетерпінням чекаємо на інноваційні можливості, які це відкриє для користувачів Apple», — йдеться в заяві компанії.

Раніше повідомлялося, що Apple готує масштабне оновлення Siri й тестує інтеграцію Google Gemini, щоб перетворити голосового асистента на повноцінний інструмент для пошуку в інтернеті. Ні Apple, ні Google не підтвердили ціну угоди, але попередні повідомлення вказують, що Apple може заплатити Google близько $1 млрд за доступ до її технології штучного інтелекту. При цьому Apple деякий час тестувала технології конкурентів, таких як OpenAI та Anthropic.

Цікаво, що Google багато років платить корпорації Apple мільярди доларів, щоб залишатись дефолтною пошуковою системою у Safari на Mac, iPad та iPhone. У 2023 році повідомлялося, що сума цієї угоди може сягати $18 млрд. Співпраця щодо ШІ, зважаючи на невдачі Apple у цій сфері, виглядає кардинально іншою.

Багаторічне партнерство передбачатиме використання Apple моделей Gemini та хмарних технологій Google для майбутніх базових моделей Apple. За інформацією джерела, обізнаного з цим питанням, угода не є ексклюзивною.

Apple також працює над власними моделями ШІ й змінила керівництво цього напряму. Багаторічний голова ШІ-напряму Джон Джаннандрія п ішов у відставку , а його місце зайняв фахівець, який керував підрозділом ШІ у Microsoft і понад 15 років працював у Google.

