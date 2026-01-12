Японія представила роботів-доглядальників із емоційним ШІ Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

Японія представила роботів-доглядальників із емоційним ШІ

У Японії офіційно презентували нове покоління роботів-доглядальників для літніх людей, оснащених емоційним штучним інтелектом.

Розробка стала відповіддю на стрімке старіння населення та дефіцит персоналу у сфері догляду.

Нові роботи здатні не лише виконувати базові фізичні завдання — допомагати з пересуванням, нагадувати про прийом ліків чи викликати медичну допомогу, — а й розпізнавати емоційний стан людини. Завдяки аналізу голосу, міміки та поведінки система ШІ адаптує стиль спілкування, підтримує розмову та реагує на ознаки тривоги або самотності.

За словами розробників, емоційний ШІ не замінює людського спілкування, а доповнює його, знижуючи психологічне навантаження на пацієнтів і медичних працівників. Пілотні програми вже стартували у будинках для літніх людей у Токіо, Осаці та Нагої.

Уряд Японії розглядає проєкт як частину довгострокової стратегії соціальної підтримки та планує часткове державне фінансування впровадження роботів у медичних і соціальних установах до 2027 року.

