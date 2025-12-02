Скільки заробляють українці в Польщі: сфери та інтеграція Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українці в Польщі: сфери та інтеграція

Звіт про економічну активність українців демонструє ключові зміни на ринку праці та рівень інтеграції іммігрантів. Його оприлюднив Національний банк Польщі.

Inpoland.net. Про це пише

Звіт показує високий рівень освіти серед українських мігрантів: майже половина жінок і 35% чоловіків мають вищу освіту. Водночас значна частина — 36% біженців та 25% довоєнних іммігрантів — працюють нижче своєї кваліфікації.

Основним джерелом доходу є офіційна зайнятість, яка формує 92% доходів довоєнних іммігрантів і 78% доходів біженців. Соціальні виплати та перекази з України залишаються додатковими виплатами, що не визначають фінансового становища більшості.

Скільки заробляють

За даними НБП, українці в середньому заробляють менше за поляків: медіанна зарплата становить близько 4400 злотих нетто проти понад 5300 злотих серед поляків.

Цю різницю пояснюють структурою зайнятості: іммігранти частіше працюють у менш оплачуваних секторах.

Сфери

Найпопулярнішою сферою для українців є промисловість — у ній зайнятий кожен четвертий довоєнний мігрант та 16% біженців.

Далі йдуть торгівля, адміністративні послуги, готельно-ресторанний сектор.

Найменше українців працює у фінансах, праві та ІТ.

Інтеграції в польське суспільство

Знання мови помітно зростає: 63% українців говорять польською добре або вільно, а лише 4% зовсім не знають мови.

Посилюється й соціальна інтеграція — 73% іммігрантів мають серед поляків людину, до якої можуть звернутися по допомогу. Зменшується кількість тих, хто мешкає у центрах для біженців, а частка українців, які орендують або купують житло, стабільно зростає.

Нагадаємо, у січні-вересні 2025 року найкращу динаміку зайнятості в Польщі показали логістичні та складські компанії, виробники військового транспорту, продуктів харчування та підприємства сектору HoReCa.

