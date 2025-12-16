ЄС запровадив новий критерій для накладення санкцій на білорусь Сьогодні 09:45

Рада ЄС запровадила новий критерій для внесення у санкційний перелік фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоду, беруть участь або сприяють діям чи політиці республіки білорусь, що підриває або загрожує демократії, верховенству права, стабільності чи безпеці в ЄС та в його державах-членах.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

«Це рішення було прийнято на фоні нещодавніх вторгнень метеорологічних аеростатів у повітряний простір Литви», — йдеться у повідомленні.

Новий критерій дозволить ЄС запроваджувати обмежувальні заходи проти тих, хто планує, керує, підтримує або сприяє інформаційним маніпуляціям та втручанню. Крім того, ЄС зможе застосовувати санкції до фізичних та юридичних осіб, які здійснюють дії проти демократичних інституцій та економічної діяльності, що становить суспільний інтерес ЄС та його держав-членів. ЄС також боротиметься з несанкціонованим потраплянням на його територію.

Нарешті, новий критерій також охоплює дії, спрямовані на втручання, пошкодження або знищення критичної інфраструктури, а також широкомасштабні або систематичні дії, що призводять до порушення роботи інфраструктури.

Як повідомлялося, у своїх висновках від 23 жовтня 2025 року Європейська Рада засудила посилення гібридних атак з боку росії та білорусі та нещодавні порушення повітряного простору ЄС.

29 жовтня 2025 року висока представниця ЄС опублікувала заяву, засуджуючи постійні, провокаційні та неприйнятні дії білорусі проти ЄС та його держав-членів.

З 1 січня 2025 року Литва фіксує збільшення кількості порушень повітряного простору, яке різко зросло з жовтня 2025 року. Ці інциденти стосуються як безпілотників, так і нецільового використання метеорологічних аеростатів, що використовуються для контрабанди. Кожен аеростат, запущений з білорусі, перевозить до 50 кг корисного вантажу. Він може літати на висоті до 8−15 км та зі швидкістю до 100−200 км/год, що створює серйозні ризики для безпеки, насамперед для цивільної авіації.

Подібні вторгнення в повітряний простір Литви зірвали сотні рейсів та завдали значних збитків авіакомпаніям, тисячам пасажирів та державним органам влади. Вони мають на меті дестабілізувати державу-члена ЄС та залякати європейських громадян через прямі загрози цивільній авіації. Використання повітряних куль відбувається в контексті ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, а також інших дій, що також включають підтримуваною на державному рівні незаконну міграцію.

Як повідомлялося, у заяві від 29 жовтня ЄС закликав білоруський режим негайно припинити такі дії та без подальших зволікань вжити ефективних заходів для контролю свого повітряного простору, державного кордону та території, а також боротьби та запобігання організованій злочинній діяльності, що виникає на їхній території.

15 грудня Рада ЄС також запровадила обмежувальні заходи ще проти дванадцяти осіб та двох організацій у світлі продовження росією гібридної діяльності, включаючи маніпуляції та інформаційне втручання, а також та кібератаки проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

