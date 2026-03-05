Навіть після стрибка цін на нафту бюджет рф тріщить — Reuters Вчора 09:34

Світові ціни на нафту підскочили після ударів США та Ізраїлю по Ірану й досягли найвищого рівня з липня 2024 року. Втім, цього зростання все одно недостатньо для збалансування російського бюджету.

Про це свідчать розрахунки Reuters

Зазначається, що росія має дефіцит федерального бюджету, який збільшується через недоотримання доходів від нафти і газу, що формують майже чверть бюджетних надходжень. Хоча у вівторок світові ціни на нафту перевищили 83 долари за барель, російська нафта продається зі знижкою до міжнародного еталону Brent crude, що посилює бюджетні проблеми.

За підрахунками Reuters, у лютому середній дисконт становив 26,50 долара за барель. Російська нафта продається зі знижкою переважно через західні санкції за війну проти України, зокрема через механізм цінового обмеження. З 1 лютого Європейський Союз знизив «стелю» ціни до 44,10 долара за барель, щоб обмежити нафтові доходи москви.

Державні фінанси також зазнають тиску через значні витрати на оборону та безпеку після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

За розрахунками агентства, ціна російської нафти марки Urals має зрости більш ніж на 50% від рівня 3 582 рублі (близько 46,13 дол.) за барель, зафіксованого 2 березня, щоб досягти закладених у бюджеті показників.

Бюджет РФ на 2026 рік передбачає середню ціну нафти 5 440 рублів за барель (близько 59 дол.) та курс 92,2 рубля за долар. Водночас за умови стабільних нафтових цін рубль мав би ослабнути приблизно до 117,5 за долар із нинішнього рівня близько 77,65 руб./дол., щоб бюджет був збалансований.

Радник голови Центробанку рф Тремасов заявив, що регулятор не очікує різкого обвалу рубля, а нинішнє зростання цін на нафту може виявитися короткочасним. За його словами, уряд орієнтується на довгостроковий прогноз, а не на коливання найближчих тижнів чи місяців.

