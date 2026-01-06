Starlink надасть Венесуелі безкоштовний інтернет на місяць
Супутниковий сервіс Starlink Ілона Маска надасть користувачам у Венесуелі безплатний доступ до інтернету на один місяць — до 3 лютого 2026 року.
Про це йдеться в дописі Starlink, опублікованому на платформі соцмережі X.
У компанії також повідомили, що кредити на послуги додаються як до активних, так і до неактивних роумінгових облікових записів, поки компанія відстежує зміну ситуації та нормативні вимоги.
Starlink є дочірньою компанією аерокосмічної корпорації SpaceX. Сервіс надає доступ до інтернету через супутники на низькій навколоземній орбіті та вимагає від користувачів придбання окремого обладнання для підключення до сервісу.
На карті доступності Starlink на її вебсайті вказано, що Венесуела «скоро з’явиться», що свідчить про те, що компанія офіційно ще не запустила там послуги, попри повідомлення, що деякі користувачі вже були активними.
Як пише CNBS, таке рішення Starlink зʼявилося після того, як 3 січня США завдали ракетних ударів по Венесуелі та захопили президента країни Ніколаса Мадуро. Після авіаударів деякі райони Каракасу (столиця Венесуели) залишилися без електроенергії та інтернету.
Поділитися новиною
Також за темою
Starlink надасть Венесуелі безкоштовний інтернет на місяць
Які технології зникли у 2025 році
Латвія передасть Україні понад 20 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
Голова Hyundai попереджає про кризовий рік для автопрому та закликає до ШІ-трансформації
ЄС готує закони для зменшення залежності від іноземних техногігантів у 2026 році
Оренда чи купівля автівки для бізнесу у Польщі — що вигідніше