В Україні вже працюють тисячі мігрантів — експерт Сьогодні 19:00

В Україні вже працюють тисячі мігрантів — експерт

В Україні спостерігається велика потреба в залученні трудових мігрантів, яка загострюється з кожним роком війни. Проте кількість охочих працювати в Україні зменшується.

Про це розповів голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник в інтервʼю УНІАН

«Під час війни кількість виданих дозволів суттєво скоротилася. За 2024 рік було видано близько 6 тисячі дозволів. У 2025 році ще я не бачив цифр, але моя оцінка буде лише десь близько 8−9 тисячі дозволів на всю країну», — сказав експерт.

Читайте також Чи потрібні Україні трудові мігранти: які проблеми можуть бути

За його словами, до війни, в 2021 році, було видано або продовжено 24 тисячі дозволів на працевлаштування в Україну.

«Як не дивно, з Бангладеш і Пакистану було лише кілька сотень людей на всю країну, які у 2024 році отримали дозвіл працевлаштування. Найбільше це була Туреччина, Узбекистан, Азербайджан», — повідомив Воскобойник.

Дозволи на рооту

Він зазначив, що найбільше дозволів у 2024 році отримали громадяни:

Туреччини — близько 1000.

Узбекистану — близько 700,

Індії — 500,

Азербайджану — 400,

Китаю — 350,

Бангладеш — 319,

Пакистану — 205

Непалу — 146 дозволів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.