В Україні вже працюють тисячі мігрантів — експерт
В Україні спостерігається велика потреба в залученні трудових мігрантів, яка загострюється з кожним роком війни. Проте кількість охочих працювати в Україні зменшується.
Про це розповів голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник в інтервʼю УНІАН.
«Під час війни кількість виданих дозволів суттєво скоротилася. За 2024 рік було видано близько 6 тисячі дозволів. У 2025 році ще я не бачив цифр, але моя оцінка буде лише десь близько 8−9 тисячі дозволів на всю країну», — сказав експерт.
За його словами, до війни, в 2021 році, було видано або продовжено 24 тисячі дозволів на працевлаштування в Україну.
«Як не дивно, з Бангладеш і Пакистану було лише кілька сотень людей на всю країну, які у 2024 році отримали дозвіл працевлаштування. Найбільше це була Туреччина, Узбекистан, Азербайджан», — повідомив Воскобойник.
Дозволи на рооту
Він зазначив, що найбільше дозволів у 2024 році отримали громадяни:
- Туреччини — близько 1000.
- Узбекистану — близько 700,
- Індії — 500,
- Азербайджану — 400,
- Китаю — 350,
- Бангладеш — 319,
- Пакистану — 205
- Непалу — 146 дозволів.
