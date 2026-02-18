0 800 307 555
В Україні вже працюють тисячі мігрантів — експерт

22
В Україні вже працюють тисячі мігрантів — експерт
В Україні вже працюють тисячі мігрантів — експерт
В Україні спостерігається велика потреба в залученні трудових мігрантів, яка загострюється з кожним роком війни. Проте кількість охочих працювати в Україні зменшується.
Про це розповів голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник в інтервʼю УНІАН.
«Під час війни кількість виданих дозволів суттєво скоротилася. За 2024 рік було видано близько 6 тисячі дозволів. У 2025 році ще я не бачив цифр, але моя оцінка буде лише десь близько 8−9 тисячі дозволів на всю країну», — сказав експерт.
За його словами, до війни, в 2021 році, було видано або продовжено 24 тисячі дозволів на працевлаштування в Україну.
«Як не дивно, з Бангладеш і Пакистану було лише кілька сотень людей на всю країну, які у 2024 році отримали дозвіл працевлаштування. Найбільше це була Туреччина, Узбекистан, Азербайджан», — повідомив Воскобойник.

Дозволи на рооту

Він зазначив, що найбільше дозволів у 2024 році отримали громадяни:
  • Туреччини — близько 1000.
  • Узбекистану — близько 700,
  • Індії — 500,
  • Азербайджану — 400,
  • Китаю — 350,
  • Бангладеш — 319,
  • Пакистану — 205
  • Непалу — 146 дозволів.
