День фінансів: програми заощадження в банках, ведення бізнесу без реєстрації ФОП, «Нова пошта» на ринку США Сьогодні 17:40

У середу, 18 лютого, розповімо, скільки коштує відправити посилку з США в Україну, та як дати в борг близькій людині й не поставити під загрозу власні фінанси.

Як українці обирають банки

Як свідчать результати дослідження 4Service Group, 79% українців користуються банківськими послугами раз на тиждень, або частіше. Саме зручність мобільного застосунку є ключовим фактором при виборі банку для переважної більшості українців. На другому місці серед факторів вибору — вигідні тарифи на обслуговування.

Також дані дослідження показали , що 35% українців зберігають усі свої кошти в одному банку, тоді як 44% мають додаткову фінансову установу для частини заощаджень.

💰 Для багатьох українців варіант класичних депозитів не підходить з різних причин. Для таких людей ідеальним варіантом є програми автоматичного заощадження, що дозволяють непомітно відкладати невеликі суми. У новій статті розглянемо, що це таке і як вони працюють у різних банках:

До речі, в Ощадбанку пояснили , як клієнтам отримати депозитні кошти у разі завершення строку дії платіжної картки та які обмеження діють для цифрових карт.

Ведення бізнесу без реєстрації ФОП

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який пропонує дозволити домогосподарствам здійснювати підприємницьку діяльність без реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП). Документ передбачає такі умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

здійснення діяльності виключно членами домогосподарства;

річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 млн грн.

Кредити зростають, депозити скорочуються

За даними Національного банку, у січні 2026 року українські банки збільшили обсяг кредитування на 1,2%, або на 14,8 млрд грн до 1,212 трлн грн. Водночас депозитна база скоротилася на 2,1%, або на 67,8 млрд грн до 3,171 трлн грн.

«Під час повномасштабної російської агресії нам вдалося відновити процес зростання обсягів кредитування, вже починаючи з 2024 року. Тому, вважаю, що всі рішення, які напрацьовуються нами спільно з МВФ, з урядом України, з міністерствами економіки та фінансів, — це сублімований досвід, розуміння наших можливостей, а головне — довіра ще на етапі ухвалення рішень», — 🗨️, — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

«Нова пошта» вийшла на ринок США

«Нова пошта» анонсувала початок співпраці з американською службою доставки UPS для відправлення посилок до 30 кг з США в Україну. Термін доставки в Україну — від 7 днів. Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта. Як відправити посилку з США та скільки це коштуватиме — розповідаємо тут

Ввезення люксових авто в Україну

У 2025 році в Україну ввезли 504 автомобілі, які підпадають під так званий «податок на розкіш». Це у 3,2 раза менше, ніж роком раніше, і найменший результат за останні 5 років. Понад половину списку «розкішних» авто становлять Porsche Taycan — 232 машини. Друге місце посідає Mercedes-Benz — 126 авто, або близько чверті ринку.

Гроші в борг

Передача коштів у борг залишається поширеною практикою цивільно-правових відносин. Такі домовленості часто ґрунтуються на довірі, дружніх чи родинних зв’язках і не завжди оформлюються документально. Водночас саме ця довіра нерідко стає слабким місцем угоди. У Мін’юсті розповіли , що варто знати про позику, яка на перший погляд здається простою та безпечною.

Пошкодження нафтопроводу «Дружба»

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив , що його країна припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Він заявив, що постачання нафти досі не відновлене «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням».

Зі свого боку прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також стверджує, що Україна навмисно затягує відновлення пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба» через начебто політичне рішення Володимира Зеленського.

Що на це кажуть у Міністерстві закордонних справ України — читайте тут

