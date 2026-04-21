У Німеччині запроваджують кризовий бонус 1000 євро Сьогодні 20:35 — Світ

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом анонсував нову програму фінансової підтримки громадян у 2026 році. Мета ініціативи — допомогти німцям адаптуватися до тривалого зростання цін шляхом запровадження спеціальної податкової пільги на премії для працівників. Проте експерти попереджають: через вибіркову природу механізму значна частина вразливих верств населення ризикує залишитися без допомоги.

«кризовий бонус» у розмірі до 1000 євро. Головна перевага цієї ініціативи полягає в тому, що сума виплати повністю звільняється від оподаткування та соціальних внесків. Як повідомляє видання Ausnews.de , правляча коаліція консерваторів та соціал-демократів ухвалила рішення дозволити компаніям виплачувати співробітникам

Яка проблема виплати

Натомість ключова проблема нової програми полягає в тому, що рішення про виплату премії залишається виключно в компетенції роботодавця.

Держава не встановлює жодних зобов’язань для бізнесу, обмежуючись лише скасуванням податкового навантаження на таку виплату.

Таким чином, доступ до бонусів значною мірою залежить від фінансового стану компанії та її доброї волі.

Основні групи ризику, які можуть не отримати ці кошти:

пенсіонери, студенти та безробітні автоматично виключені з програми, оскільки вона стосується лише офіційно працевлаштованих; сектори з низьким рівнем доходу: працівники сфери обслуговування, торгівлі, будівництва та сільського господарства мають найменше шансів на отримання бонусу через обмежені ресурси роботодавців у цих галузях;

багато дрібних підприємств через поточну економічну нестабільність просто не мають коштів для додаткового заохочення персоналу; працівники, охоплені колективними договорами: якщо профспілки нещодавно зафіксували рівень зарплат, роботодавці мають законні підстави відмовити у додаткових преміях.

Економічні суперечності

Аналітики звертають увагу на невдалий досвід попередніх років (зокрема, періоду 2023−2024 років), коли діяла аналогічна премія для компенсації інфляції. Тоді статистика показала «ефект нерівності»: найбільші виплати отримали працівники держсектору та оборонної промисловості, чиї доходи й без того перевищували середні показники.

Ситуацію у 2026 році також ускладнюють супутні державні рішення. Зокрема, заплановане підвищення податку на тютюнові вироби, на думку експертів, створить додатковий фінансовий тиск на малозабезпечені домогосподарства. Це може повністю нівелювати позитивний ефект від можливих премій для тих, кому вони дійсно потрібні.

Раніше ми повідомляли , що у Німеччині набрали чинності зміни до закону про модернізацію військової служби. Згідно з ними чоловіки віком від 17 до 45 років мають отримати дозвіл від збройних сил країни, якщо планують виїжджати на 3 місяці й довше.

