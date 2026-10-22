Пишний прокоментував обшуки від НАБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого НАБУ провело обшуки, не пов’язане з діяльністю регулятора чи його роботою на посаді очільника НБУ. Слідчі дії стосувалися інших обставин та осіб, а під час обшуків не знайшли доказів правопорушень з боку нього або працівників Нацбанку.

Про це Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.

Що Пишний каже про обшуки

«Детективи НАБУ провели обшуки, про які вже повідомили засоби масової інформації. Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами», — зазначив Пишний.

За його словами, за результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень.

Позиція голови НБУ щодо незалежності регулятора

«Я поважаю роботу НАБУ та САП, підтримую незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону. Так само принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави. Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону», — наголосив Пишний.

Пишний також заявив, що не має наміру вступати в публічну дискусію з авторами припущень і теорій змови, які вже оприлюднили власне бачення подій. Він переконаний, що всі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині.

Голова НБУ повідомив, що продовжує виконувати свої обов’язки.

Що відомо про обшуки

Нагадаємо, 21 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.

«У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», — повідомили в НАБУ.

«НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенні процесуальних дій», — повідомили в НБУ.