Пишний прокоментував обшуки від НАБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що кримінальне провадження, у межах якого НАБУ провело обшуки, не пов’язане з діяльністю регулятора чи його роботою на посаді очільника НБУ. Слідчі дії стосувалися інших обставин та осіб, а під час обшуків не знайшли доказів правопорушень з боку нього або працівників Нацбанку.
Про це Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.
Що Пишний каже про обшуки
«Детективи НАБУ провели обшуки, про які вже повідомили засоби масової інформації. Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами», — зазначив Пишний.
За його словами, за результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень.
Позиція голови НБУ щодо незалежності регулятора
«Я поважаю роботу НАБУ та САП, підтримую незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону. Так само принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави. Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону», — наголосив Пишний.
Пишний також заявив, що не має наміру вступати в публічну дискусію з авторами припущень і теорій змови, які вже оприлюднили власне бачення подій. Він переконаний, що всі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині.
Голова НБУ повідомив, що продовжує виконувати свої обов’язки.
Що відомо про обшуки
Нагадаємо, 21 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного.
«У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», — повідомили в НАБУ. «НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенні процесуальних дій», — повідомили в НБУ. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев відреагував на цю новину, Нардеп зауважив, що очікує заяви голови Національного банку Пишного про безпрецедентний тиск на регулятора з боку НАБУ. «Інакше вийде так, що все те, що майже рік говорив Гетманцев про злочини, вчинювані Пишним, вимагаючи його відставку, виявилося, як завжди, правдою. Ну і, безперечно, питання про відставку корупціонера вважаю закритим. Так зганьбити чи не єдину міцну фінансову інституцію та зганьбитися самому треба вміти», — констатував Гетманцев.