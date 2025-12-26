0 800 307 555
Президент Зеленський анонсував зустріч з Трампом

79
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.
Про це повідомляється в Telegram глави держави.
За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.
«Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року», — повідомив Зеленський.
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19−21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах — частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.
24 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.
