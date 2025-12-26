День фінансів: що буде з курсом гривні та ВВП, правила бронювання 2026 Сьогодні 17:30

У п"ятницю, 26 грудня, йшлося про нові правила бронювання та який прогноз дають щодо курсу валют та ВВП.

Що буде з курсом гривні та ВВП

Про це йдеться консенсус-прогнозі Мінекономіки. Аналітики покращили свої оцінки щодо девальвації гривні порівняно з попереднім квітневим прогнозом

Боргові виплати 2026−2028

24 грудня на засіданні Уряд затвердив боргову стратегію на 2026−2028 роки.Про фінансові обмеження держави в найближчі роки пише народна депутатка Ніна Южаніна. У 2026−2028 роках боргові виплати жителям у середньому 1,19 трлн грн на рік. Це близько 10,4% від очікуваного ВВП щороку.

👲Бронювання військовозобов’язаних під час повномасштабної війни — одна з найчутливіших тем для суспільства, бізнесу й держави. Кожне рішення про бронь фактично балансує між потребами армії та економіки. Про всі деталі пишемо у статті:

Закон на захист звільнених працівників

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить українцям зберегти свій страховий стаж у разі звільнення і подальшого поновлення на роботі.

Бюджет Києва втратив понад 1,2 млрд гривень

Ревізія Держаудитслужби у Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виявила значні фінансові порушення, які суттєво вплинули н а наповнення столичного бюджету.

Встановлення ФОПами платіжних терміналів

Мінекономіки оприлюднило проект Постанови Кабміну, яким пропонується перенести обов’язок встановлення платіжних терміналів для ФОПів першої групи та дрібних торговців до завершення воєнного стану.

Як змінювались зарплати українців в 2025 році

У 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці. Але переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком, а якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації н авіть зменшилася.

Також стало відомо, які настрої шукачів роботи: проблеми, з якими стикаються українці при працевлаштуванні.

Квартирний облік для ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть стати на квартирний облік, щоб претендувати на отримання житла від місцевих громад.Деталі про квартирний облік розповів нардеп Павло Фролов.

