Скільки коштує орендувати квартиру у Києві

Вартість оренди квартири у столиці, Фото: freepik
У Києві за рік знизилися ціни на оренду однокімнатних та двокімнатних квартир — у середньому на 6−8%. Водночас вартість трикімнатного житла не змінилася. Найдорожчі квартири традиційно у центральних районах столиці.
Про це свідчать дані ЛУН.

Скільки коштує оренда в столиці

Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 17 тис. гривень, що на 6% менше, ніж торік.
Двокімнатне житло коштує в середньому 25 тис. грн (-8% за рік), а трикімнатне — 42 тис. грн, як і рік тому.
Де найвищі ціни на оренду однокімнатного житла:
  • Печерський район — 38 100 грн (+14% за рік);
  • Шевченківський район — 28 тис. грн (+17%);
  • Подільський район — 20 тис. грн (+11%);
  • Голосіївський район — 20 тис. грн (без змін).
Натомість найдоступніші варіанти — у Деснянському районі, де медіанна ціна становить 9 500 грн.
У спальних районах, зокрема Оболонському та Дарницькому, ціни залишилися стабільними — по 15 тис. грн.
Водночас у Святошинському районі ціни знизилися до 13 тис. грн (на 13%).
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві, Інфографіка: ЛУН

Які ціни у передмісті столиці

Найбільше зростання вартості оренди спостерігається в Ірпені, де ціни зросли на 25% (до 15 тис. грн).
У Бучі та Вишневому подорожчання більш помірне — у межах 4−9%. У середньому однокімнатки тут коштують 12 тис. та 12 500 грн відповідно.
Водночас у Софіївській Борщагівці оренда однокімнатної квартири залишилася на рівні минулого року — 14 тис. грн.

Вартість будинків поблизу столиці

Раніше Finance.ua писав, що нині зріс попит на приватні будинки. Медіанна ціна будинків на вторинці під Києвом (до 50 км) становить від 150 до 900 тисяч доларів, залежно від місця розташування.
Найдорожчі пропозиції 900 тис. дол — у Козині та Плютах — 870 тис. доларів (на південному напрямку).
В Лісниках та Лебедівці будинки на вторинці коштують від 600 тис. дол до 418 тис. дол відповідно.
Найдешевше будинок можна придбати в Гнідині (150 тис.), Софіївській Борщагівці (150 тис. дол) та Крюківщині (160 тис. дол).
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
