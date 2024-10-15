Як відбувається розшук боржника та його майна: важливі моменти — Finance.ua

Як відбувається розшук боржника та його майна: важливі моменти Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як відбувається розшук боржника та його майна: важливі моменти

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві пояснило, як відбувається процес розшуку боржника та його майна.

Так, відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження»:

Розшук фізичної особи або дитини

Якщо немає інформації про місцезнаходження боржника-фізичної особи або дитини у виконавчому документі, виконавець має право звернутися до суду з проханням про ухвалу щодо їх розшуку.

Розшук юридичної особи або майна боржника

Щоб знайти боржника-юридичну особу чи його майно, виконавець подає запити до відповідних установ та перевіряє дані про майно або доходи в реєстрах. Також перевіряється майновий стан боржника за місцем проживання або знаходження.

Розшук транспортного засобу боржника

Якщо потрібно знайти транспортний засіб, виконавець виносить постанову, яку поліція зобов’язана виконати. Після виявлення авто, поліція тимчасово затримує його на спеціальних майданчиках. Як тільки транспортний засіб знайдено, виконавець припиняє його розшук та знімає арешт.

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Витрати на розшук

Усі витрати, пов’язані з розшуком боржника, його майна або дитини, покриває боржник відповідно до закону.

Ці процеси забезпечують справедливе та ефективне виконання судових рішень для захисту прав стягувача.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, осіб, які ухиляються від військового обліку — зокрема, не повідомили державі свої актуальні дані, і добровільно не сплатять штрафи, які їм «випише» ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна;

для фізичних осіб штраф за КУпАП може складати від 17 тисяч до 25,5 тисяч грн, для посадовців юридичних осіб — до 59,5 тисяч грн.



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