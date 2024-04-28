Як отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів через Е-кабінет податкової — Finance.ua

Як отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів через Е-кабінет податкової Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Як отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів через Е-кабінет податкової

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало алгоритм отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів через Е-кабінет.

Про це пише Sud.ua.

Як отримати довідку

Платник податків повинен подати заяву про надання довідки щодо відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи за формою згідно до Порядку № 733.

Заява подається платником на його вибір:

у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі - уповноважений орган);

в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС.

Зазначається, що вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300306 (для юридичних осіб) або F1300306 (для фізичних осіб).

Особливості складення заяви

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта підприємства, установи, організації, до якого Довідку буде подано платником.

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«Необхідність у підтвердженні органами ДПС відсутності заборгованості Довідкою вимагається численними нормативно-правовими актами України, з метою її подальшого надання органам або суб'єктам, що уповноважені на надання фінансової підтримки (компенсації, дотації), проведення закупівель за державні кошти, виділення бюджетного фінансування тощо», — пояснюють податківці.

Де платник отримає довідку

Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

Довідку у паперовій формі отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.

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Довідку або відмову у наданні Довідки в електронній формі платник отримує у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

Довідка надається платнику безоплатно.

Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування.

У Довідці обов’язково зазначається термін її дії. Роздрукований електронний примірник документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

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