Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року — Finance.ua

Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року

За перші три місяці 2024 року галузь «Фінансової та страхової діяльності» сплатила найбільшу частку податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

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У повідомленні зазначено, що найбільшу частку податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України складає сплата суб'єктами господарювання по таких галузях:

«Фінансова та страхова діяльність» — 19,3% від загального збору до Зведеного бюджету України;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 15,3%;

«Переробна промисловість» — 13,4%;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 9,9%.

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Найбільше зростання сплати за січень — березень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:

«Фінансова та страхова діяльність» — зростання у 10,5 раза або на 75,8 млрд гривень;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 26,9% або 14,1 млрд гривень;

«Переробна промисловість» — зростання на 20,5% або на 9,9 млрд грн;

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» — зростання на 47,3% або на 8,8 млрд гривень.

Нагадаємо, за результатами розслідування, 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск.

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