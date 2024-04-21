Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року

Казна та Політика
42
Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року
Які галузі сплатили найбільше податків та зборів за три місяці 2024 року
За перші три місяці 2024 року галузь «Фінансової та страхової діяльності» сплатила найбільшу частку податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України.
Про це повідомили у Державній податковій службі України.
Читайте також
У повідомленні зазначено, що найбільшу частку податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України складає сплата суб'єктами господарювання по таких галузях:
  • «Фінансова та страхова діяльність» — 19,3% від загального збору до Зведеного бюджету України;
  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 15,3%;
  • «Переробна промисловість» — 13,4%;
  • «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 9,9%.
Читайте також
Найбільше зростання сплати за січень — березень 2024 року відносно аналогічного періоду минулого року відбулось у таких галузях:
  • «Фінансова та страхова діяльність» — зростання у 10,5 раза або на 75,8 млрд гривень;
  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання на 26,9% або 14,1 млрд гривень;
  • «Переробна промисловість» — зростання на 20,5% або на 9,9 млрд грн;
  • «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» — зростання на 47,3% або на 8,8 млрд гривень.
Нагадаємо, за результатами розслідування, 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.