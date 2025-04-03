Mozilla випустила поштовий сервіс-конкурент Gmail та Outlook — Finance.ua

Mozilla випустила поштовий сервіс-конкурент Gmail та Outlook Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Mozilla випустила поштовий сервіс-конкурент Gmail та Outlook

Mozilla, відома передусім завдяки Firefox, прагне розширити можливості свого відкритого поштового клієнта Thunderbird та перетворити його на більш комплексну комунікаційну платформу. Команда розробників поступово впроваджує додаткові сервіси, які в перспективі можуть стати новим джерелом доходу.

Про це пише The Register

Thunderbird намагається стримати відтік користувачів до великих комерційних рішень на кшталт Gmail та Microsoft Office 365. Розробники визнають, що ці сервіси пропонують як «жорсткі» механізми утримання користувачів (через питання сумісності зі сторонніми клієнтами), так і «м'які» (завдяки зручності та інтеграції з хмарними інструментами).

Щоб зберегти позиції, команда Thunderbird прагне запропонувати власну відкриту екосистему, яка б повністю відповідала принципам open source і залишалася дружньою до свободи користувача. За оцінками розробників, складно точно виміряти відтік, оскільки Mozilla не публікує дані про користувачів Thunderbird.

Серед нових розробок команда Mozilla виділяє чотири сервіси, які знаходяться на різних етапах впровадження й можуть бути об’єднані під брендом «Thunderbird Pro» або ж під назвою «Thundermail»:

Thunderbird Appointment — інструмент планування, що дозволяє ділитися посиланням для запису на зручний час у календарі.

Thunderbird Send — відроджена версія Firefox Send (сервіс 2019 року), переписана під більш гнучкі сценарії передачі файлів.

Thunderbird Assist — поки що не випущений сервіс штучного інтелекту з опціями локальної обробки даних (за наявності відповідного «заліза») або конфіденційного хмарного розпізнавання разом із партнером Flower Labs.

Thundermail — хостинг електронної пошти, що базується на стеку Stalwart із підтримкою JMAP (JSON Meta Application Protocol) — потенційного наступника IMAP.

Частина цих сервісів вимагатиме оплати з боку користувачів, адже підтримка хмарної інфраструктури потребує значних витрат.

Водночас планується, що активним учасникам спільноти Thunderbird ці сервіси можуть бути доступні безплатно, а для інших користувачів буде застосовано платну підписку. Коли платна база користувачів дозволить утримувати сервіси, з’являться безплатні версії з певними обмеженнями.

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