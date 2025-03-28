Будівництво метро на Виноградар: у Києві закриють рух частиною проспекту на рік — Finance.ua
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Будівництво метро на Виноградар: у Києві закриють рух частиною проспекту на рік

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У Києві для будівництва метро на Виноградар із 5 квітня 2025 року на рік закриють рух частиною проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що на цих ділянках закриють рух транспортних засобів і пішоходів із зайняттям проїжджої частини та тротуару.
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Як пояснюють в КМДА, обмеження руху пов’язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі.
Повідомляється, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту, що курсує проспектом Європейського Союзу, в КМДА обіцяють повідомити додатково.
Киян та гостей столиці просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
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Новий тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар загальною вартістю 13 956 млн грн столичний метрополітен оголосив 13 червня 2024. Його виграла компанія «Автострада», яка відновлювала аварійний тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська».
15 серпня стало відомо про укладання договору з нею на добудову метро на Виноградар. На початку листопада 2024 з’явилась інформація про відновлення будівництва «зеленої» гілки метро. Нині сотні будівельників працюють на кількох майданчиках, що розташовані як на землі, так і під землею.
Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група «Автострада». Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.
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