Метро на Виноградар у Києві планують добудувати за 2,5 роки — Finance.ua

Метро на Виноградар у Києві планують добудувати за 2,5 роки
У Києві метро на Виноградар побудують за 2,5 роки.
Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в прямому ефірі Київ24.
Кандибор додав, що остаточні терміни завершення робіт будуть залежати від фінансування.
«Ми розуміємо, що це величезні кошти. Але тут треба розуміти — чи є ці кошти, чи їх немає. По факту за два з половиною роки метро має бути добудовано, все буде залежати від фінансування. Компанія, яка зараз займається будівництвом метро, яка була переможцем конкурсу, зараз виконує усі роботи без авансу і за свої кошти. Також ми розуміємо, що в них немає 12 чи 14 мільярдів своїх коштів на будівництво», — зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Нагадаємо, у листопаді компанія «Автострада» розпочала роботи над продовженням будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на столичний житловий масив Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій — «Мостицька» та «Варшавська». Вартість робіт складає 13,78 мільярда гривень.
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