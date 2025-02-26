Метро на Виноградар: Верховний Суд зобов’язав Київметробуд повернути місту 139 млн грн — Finance.ua

Метро на Виноградар: Верховний Суд зобов’язав Київметробуд повернути місту 139 млн грн
Верховний Суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій щодо стягнення понад 139 млн грн з АТ «Київметробуд».
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
«Підрядник, який замість будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, має сплатити 139 млн гривень в бюджет Києва. Суд ухвалив остаточне рішення у справ», — сказано в повідомленні.
Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.
Встановивши, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.
Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.
Не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.
Таким чином завдяки Київській міській прокуратурі до бюджету столиці має бути сплачено 139 млн гривень.
Поділитися новиною