Метро на Виноградар: Верховний Суд зобов’язав Київметробуд повернути місту 139 млн грн — Finance.ua

Метро на Виноградар: Верховний Суд зобов’язав Київметробуд повернути місту 139 млн грн Сьогодні 09:30 — Кримінал

Метро на Виноградар: Верховний Суд зобов’язав Київметробуд повернути місту 139 млн грн

Верховний Суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій щодо стягнення понад 139 млн грн з АТ «Київметробуд».

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Підрядник, який замість будувати метро на Виноградар, поклав гроші на депозит, має сплатити 139 млн гривень в бюджет Києва. Суд ухвалив остаточне рішення у справ», — сказано в повідомленні.

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Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Встановивши, що бюджетні гроші були розміщені на депозитних рахунках, столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Таким чином завдяки Київській міській прокуратурі до бюджету столиці має бути сплачено 139 млн гривень.

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