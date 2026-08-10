У Харкові тариф на воду підвищать у два етапи Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

У Харкові планують переглянути та у два етапи підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Про це повідомляє пресслужба КП «Харківські теплові мережі».

Зазначається, що зміна тарифу пов’язана з ростом цін, зокрема на електроенергію, реагенти, обладнання, оплату праці.

«Собівартість води в Харкові залежить не лише від цін. Харків розташований у маловодній степовій зоні, далеко від основних джерел водопостачання. З Краснопавлівського водосховища вода долає близько 140 км. Джерело на річці Сіверський Донець розташоване приблизно за 40 км від міста», — пояснили у КП.

Там розповіли, що воду потрібно підняти насосами, очистити, знезаразити, доставити до Харкова, розподілити мережами та подати до кожного будинку.

Після використання її необхідно відвести, перекачати та знову очистити на каналізаційних спорудах. Уся ця система працює цілодобово і споживає значні обсяги електроенергії.

У КП зазначили, що від початку бойових дій збитки від надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення сягнули 5,4 млрд гривень.

«Чинні тарифи покривають лише близько 30% фактичної вартості послуг. Через брак коштів підприємству дедалі важче закуповувати реагенти, ремонтувати мережі та оперативно ліквідовувати аварії», — додали в пресслужбі.

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