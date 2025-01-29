Citroen випустить недорогий електричний кросовер e-C3 Aircross — Finance.ua
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Citroen випустить недорогий електричний кросовер e-C3 Aircross

Фондовий ринок
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Citroen випустить недорогий електричний кросовер e-C3 Aircross
Citroen випустить недорогий електричний кросовер e-C3 Aircross
Citroen готується до випуску свого нового компактного електромобіля e-C3 Aircross, який вже називають найдоступнішим електричним SUV 2025 року.
Перші поставки розпочнуться в березні, а ціни на базову версію стартують з позначки 26 490 євро, що робить його конкурентоспроможним вибором для родин, які шукають доступні електричні авто.
Заснований на платформі STLA Smart від Stellantis, Citroen e-C3 Aircross оснащений електромотором потужністю 113 к.с. та батареєю ємністю 42 кВт·год. Запас ходу досягає 300 км, а швидка зарядка дозволяє відновити 80% заряду всього за 26 хвилин. Завдяки цьому він ідеально підходить для міських поїздок та сімейних подорожей.
Довжина кузова становить 4,39 м, а багажник вміщує до 520 літрів. У базовій комплектації доступні 10,25-дюймовий екран мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, зручні сидіння Citroen Advanced Comfort та камера заднього огляду. Дорожчі версії пропонують ще більше комфорту та технологій.
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За матеріалами:
mauto.com.ua
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