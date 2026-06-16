Що Apple планує змінити у всій серії Mac
Apple планує до кінця року суттєво розширити свою лінійку комп’ютерів Mac.
Очікується вихід чотирьох нових моделей, які доповнять уже представлені пристрої. Оновлення охопить як настільні системи, так і преміальні ноутбуки, що стане одним із найбільших апдейтів серії за останні роки.
У сегменті десктопів компанія готує оновлення для Mac Studio, iMac та Mac mini. Зокрема, Mac Studio має отримати нові процесори M5 Max і M5 Ultra, які будуть орієнтовані на значне зростання продуктивності, особливо у задачах штучного інтелекту та професійних обчисленнях.
Моноблок iMac також перейде на платформу M5. Окрім підвищення швидкодії, пристрій може отримати оновлену палітру кольорів. Mac mini залишиться в тому ж компактному корпусі, але буде доступний у версіях з чипами M5 і M5 Pro, що розширить його можливості для різних сценаріїв використання.
Найбільш очікувані зміни
Стосуються нового високопродуктивного ноутбука, який може отримати назву MacBook Ultra. Йому приписують повністю оновлений тонший дизайн, OLED-дисплей та сенсорний екран — функцію, якої раніше не було в Mac. Також очікується заміна класичного вирізу на Dynamic Island.
Крім того, у новому MacBook Ultra можуть з’явитися розширені комунікаційні можливості, включно з інтеграцією фірмового модема Apple C2. Якщо ці чутки підтвердяться, оновлення стане одним із найрадикальніших кроків Apple у розвитку комп’ютерної лінійки за останні роки.
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