Що Apple планує змінити у всій серії Mac Сьогодні 05:51 — Фондовий ринок

Що Apple планує змінити у всій серії Mac

Apple планує до кінця року суттєво розширити свою лінійку комп’ютерів Mac.

Очікується вихід чотирьох нових моделей, які доповнять уже представлені пристрої. Оновлення охопить як настільні системи, так і преміальні ноутбуки, що стане одним із найбільших апдейтів серії за останні роки.

У сегменті десктопів компанія готує оновлення для Mac Studio, iMac та Mac mini. Зокрема, Mac Studio має отримати нові процесори M 5 Max і M 5 Ultra, які будуть орієнтовані на значне зростання продуктивності, особливо у задачах штучного інтелекту та професійних обчисленнях.

Моноблок iMac також перейде на платформу M 5 . Окрім підвищення швидкодії, пристрій може отримати оновлену палітру кольорів. Mac mini залишиться в тому ж компактному корпусі, але буде доступний у версіях з чипами M 5 і M 5 Pro, що розширить його можливості для різних сценаріїв використання.

Найбільш очікувані зміни

Стосуються нового високопродуктивного ноутбука, який може отримати назву MacBook Ultra. Йому приписують повністю оновлений тонший дизайн, OLED-дисплей та сенсорний екран — функцію, якої раніше не було в Mac. Також очікується заміна класичного вирізу на Dynamic Island.

Крім того, у новому MacBook Ultra можуть з’явитися розширені комунікаційні можливості, включно з інтеграцією фірмового модема Apple C2. Якщо ці чутки підтвердяться, оновлення стане одним із найрадикальніших кроків Apple у розвитку комп’ютерної лінійки за останні роки.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.