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Співкерівник Gemini залишає Google, щоб приєднатися до OpenAI

Світ
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Ноам Шазір
Ноам Шазір
Ноам Шазір, співкерівник Gemini й один із найвідоміших дослідників у сфері штучного інтелекту залишає Google, щоб приєднатися до OpenAI.
Про свій відхід він повідомив у дописі на X.
«Я радий поділитися тим, що приєднаюся до OpenAI й з нетерпінням чекаю на співпрацю з винятковою командою. Рішення рухатись далі було складним. Неймовірно пишаюся колективом Google і всім, що ми побудували разом. Було честю і задоволенням працювати з усіма вами», — написав Ноам Шазір.

Що відомо про Ноама Шазіра

Свій шлях у компанії Шазір почав ще у 2000-х, де пропрацював інженером-програмістом протягом 21 року. З кінця 2021-го і до 2024 року він перебував на посаді гендиректора Character. ai, після чого повернувся до Google з укладенням ліцензійної угоди. Згідно із профілем на LinkedIn, останнім часом Шазір працював у компанії віцепрезидентом з інженерії, а також співкерував Gemini.
Шазір є співавтором відомої наукової роботи «Attention Is All You Need», опублікованої Google у 2017 році: саме в ній було описано архітектуру трансформерів, яка сьогодні лежить в основі генеративного штучного інтелекту.
Головний дослідник OpenAI Марк Чен заявив, що Шазір працюватиме в компанії керівником з дослідження архітектури ШІ — по суті, вивчатиме, як створювати моделі. Перехід зіркового дослідника став великою перемогою для стартапу, який разом з Anthropic змагається за створення дедалі складніших моделей штучного інтелекту напередодні первинного публічного розміщення акцій (IPO).
В Google заявили, що вдячні Ноаму за вагомий внесок в компанію, який він робив протягом багатьох років.

Акції Google

Акції Google останніми місяцями різко зросли на тлі ентузіазму інвесторів щодо ролі компанії у створенні ШІ-моделей, чипів для їхньої роботи та споживчих застосунків, якими користуються мільярди людей. Водночас, як пише Bloomberg, компанія відстає на ринку інструментів для програмування на основі ШІ для бізнесу. Колишні співробітники також заявляли, що дослідникам Google доводиться долати внутрішню бюрократію та політичні перепони, щоб отримати доступ до обчислювальних ресурсів.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleOpenAI
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