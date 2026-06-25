OpenAI оновлює стандартну модель ChatGPT

OpenAI оновила GPT-5.5 Instant — модель, яка за замовчуванням використовується безплатними користувачами ChatGPT.
Компанія заявляє, що після оновлення модель краще розуміє контекст діалогу, точніше визначає намір користувача та ефективніше реагує на уточнення й нові умови під час розмови.
Нове покоління GPT-5.5 Instant
GPT-5.5 Instant стала стандартною моделлю ChatGPT у травні цього року. Тоді OpenAI повідомляла, що під час внутрішнього тестування вона генерувала на 52,5% менше галюцинацій і на 37,3% менше фактичних помилок порівняно з попередньою версією.
We have a new version of GPT-5.5 Instant for you, and it's much more fun to talk to.
Our most-used model is now better at understanding the intent behind a question and adapting its response accordingly.
It also handles complex constraints more reliably and makes shopping and…
Тепер компанія представила нове оновлення моделі. За словами OpenAI, GPT-5.5 Instant краще справляється зі складними запитами, що містять одразу кілька умов або підпунктів. Якщо користувач уточнює питання чи просить змінити відповідь, модель має ефективніше враховувати нові вказівки, а не повторювати попередні відповіді.
Також GPT-5.5 Instant отримала покращене розуміння контексту, пов’язаного з місцезнаходженням користувача. Наприклад, під час пошуку ресторанів, магазинів чи інших закладів ChatGPT має частіше пропонувати справді релевантні варіанти поблизу. Крім того, модель краще працює з рекомендаціями товарів і бізнесів, а за потреби може автоматично додавати до відповіді зображення.