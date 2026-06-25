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OpenAI оновлює стандартну модель ChatGPT

Технології&Авто
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Оновлення вже доступне користувачам ChatGPT
Оновлення вже доступне користувачам ChatGPT
OpenAI оновила GPT-5.5 Instant — модель, яка за замовчуванням використовується безплатними користувачами ChatGPT.
Компанія заявляє, що після оновлення модель краще розуміє контекст діалогу, точніше визначає намір користувача та ефективніше реагує на уточнення й нові умови під час розмови.

Нове покоління GPT-5.5 Instant

GPT-5.5 Instant стала стандартною моделлю ChatGPT у травні цього року. Тоді OpenAI повідомляла, що під час внутрішнього тестування вона генерувала на 52,5% менше галюцинацій і на 37,3% менше фактичних помилок порівняно з попередньою версією.
Тепер компанія представила нове оновлення моделі. За словами OpenAI, GPT-5.5 Instant краще справляється зі складними запитами, що містять одразу кілька умов або підпунктів. Якщо користувач уточнює питання чи просить змінити відповідь, модель має ефективніше враховувати нові вказівки, а не повторювати попередні відповіді.
Також GPT-5.5 Instant отримала покращене розуміння контексту, пов’язаного з місцезнаходженням користувача. Наприклад, під час пошуку ресторанів, магазинів чи інших закладів ChatGPT має частіше пропонувати справді релевантні варіанти поблизу. Крім того, модель краще працює з рекомендаціями товарів і бізнесів, а за потреби може автоматично додавати до відповіді зображення.
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OpenAI також зазначає, що відповіді моделі стали більш природними за стилем і структурою. Компанія прагне зробити їх менш шаблонними та краще пристосованими до перебігу конкретної розмови.
Оновлення вже доступне користувачам ChatGPT, оскільки GPT-5.5 Instant є стандартною моделлю сервісу.
За матеріалами:
mezha.media
ChatGPTЧат ботOpenAIШІ
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