Дев’ять країн нарощують ядерний потенціал: у світі загострюється нова гонка озброєнь — звіт SIPRI Сьогодні 07:47 — Світ

Дев’ять ядерних держав продовжують нарощувати та модернізувати свій ядерний потенціал, що свідчить про загострення нової глобальної гонки озброєнь. На тлі ослаблення режимів контролю над озброєннями та зростання геополітичної напруги у світі підвищуються ризики ядерної ескалації.

Про це йдеться у новому щорічному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Як зазначається у звіті, дев’ять ядерних держав — США, росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль — у 2025 році продовжили масштабні програми модернізації та оновлення своїх арсеналів.

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Загальна кількість ядерних боєголовок у світі становить близько 12 187 одиниць, з яких приблизно 9 745 перебувають у військових запасах і можуть бути використані. Близько 4 000+ боєголовок розгорнуті на ракетах і літаках, а приблизно 2 100−2 200 перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Аналітики зазначають, що багаторічне скорочення ядерних запасів, яке тривало після завершення Холодної війни, фактично завершується: темпи списання старих боєзарядів сповільнюються, тоді як виробництво і розгортання нових систем прискорюється.

США і росія залишаються лідерами

На США та росію припадає близько 83% усіх розгорнутих ядерних боєголовок у світі. Попри це, їхня частка поступово зменшується через розширення арсеналів інших держав.

Обидві країни продовжують масштабні програми модернізації, зокрема США стикаються із затримками, зростанням вартості та логістичними труднощами в оновленні ядерної тріади. Додатковий тиск створюють плани розширення системи протиракетної оборони.

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росія також має проблеми з реалізацією частини програм: фіксуються невдалі випробування нових ракет, а санкції та війна проти України впливають на темпи модернізації. Водночас триває розвиток нових систем і розміщення окремих типів озброєнь у білорусі.

Після завершення дії договору про стратегічні наступальні озброєння між США та росією посилюється невизначеність щодо майбутнього контролю над ядерними арсеналами.

Китай нарощує потенціал найшвидше у світі

Китай має близько 620 ядерних боєголовок і демонструє найшвидші темпи зростання арсеналу серед усіх ядерних держав.

Країна активно розширює мережу ракетних шахт у північних і східних регіонах, вводить нові типи ракетних систем, а також збільшує потенціал міжконтинентальних ракет.

За оцінками SIPRI, за поточного темпу Китай може вже до кінця десятиліття наблизитися до рівня США або росії за кількістю стратегічних носіїв, хоча за загальними запасами все ще суттєво відставатиме.

Європа та інші регіони

Як зазначається у звіті, Велика Британія планує розширення ядерного потенціалу та участь у ядерному стримуванні НАТО, включно з новими авіаційними носіями. Франція модернізує підводні човни з балістичними ракетами та розробляє нові гіперзвукові ядерні системи.

Індія посилює розвиток далекобійних ракет, орієнтованих як на Китай, так і на Пакистан. Пакистан в свою чергу продовжує накопичення матеріалів і розвиток носіїв, що вказує на потенційне розширення арсеналу.

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Північна Корея прискорює виробництво ядерних матеріалів і тестує нові ракети, включно з твердопаливними міжконтинентальними системами. Ізраїль, який офіційно не визнає наявність ядерної зброї, продовжує модернізацію інфраструктури, пов’язаної з потенційним ядерним потенціалом.

Зростання ризиків

У SIPRI наголошують, що світ входить у період підвищених ризиків через одразу кілька факторів:

зростання геополітичної напруги;

згортання або ослаблення договорів контролю над озброєннями;

зменшення прозорості ядерних програм;

погіршення каналів комунікації між державами.

Експерти попереджають: у кризових ситуаціях це підвищує ризик помилкових рішень і неконтрольованої ескалації.

Аналітики SIPRI підкреслюють, що сучасна ситуація дедалі більше нагадує нову фазу ядерної конкуренції, де держави не лише модернізують арсенали, а й зменшують прозорість і послаблюють контрольні механізми. Це, за оцінками інституту, формує більш нестабільне і непередбачуване середовище, ніж у попередні десятиліття.

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