США планують збудувати ядерний реактор на Місяці — NASA

Світ
43
США планують побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року для забезпечення енергією майбутніх баз у межах програми Artemis.
Про це повідомляє Space.com.
У NASA заявляють, що реалізація довготривалої присутності людини на супутнику Землі неможлива без використання ядерної енергетики.
Для цього NASA та Міністерство енергетики США підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає тіснішу співпрацю між відомствами. Документ підтверджує намір сторін встигнути з підготовкою та доставкою ядерного реактора на поверхню Місяця до кінця десятиліття.
Очільник NASA Джаред Айзекман наголосив, що відповідно до національної космічної політики США країна прагне не лише повернутися на Місяць, а й створити там інфраструктуру для постійного перебування, що стане кроком до майбутніх місій на Марс.
Експерти зазначають, що ядерні енергосистеми є найбільш ефективним рішенням для глибокого космосу, адже здатні працювати роками без дозаправки та не залежать від сонячного світла чи погодних умов, на відміну від сонячних панелей.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
