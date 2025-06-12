Світовий банк скасовує заборону на фінансування проєктів ядерної енергетики — Finance.ua
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Світовий банк скасовує заборону на фінансування проєктів ядерної енергетики

Енергетика
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Світовий банк скасовує заборону на фінансування проєктів ядерної енергетики
Світовий банк скасовує заборону на фінансування проєктів ядерної енергетики
Світовий банк оголосив про зняття багаторічної заборони на фінансування ядерних енергетичних проєктів.
Про це пише The New York Times.
Як пише видання, це рішення може допомогти країнам, що розвиваються, зменшити залежність від викопного палива та скоротити викиди парникових газів.
Офіційно заборона діяла з 2013 року, хоча фактично Світовий банк не фінансував ядерні проєкти з 1959 року. Однією з причин тривалої політики невтручання була позиція Німеччини, яка виступала проти через ризики для країн із обмеженим досвідом у сфері атомної енергетики.
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Рішення було ухвалене на тлі зростаючої підтримки атомної енергетики у світі. Понад 20 країн, включно зі США, Францією та Ганою, підписали міжнародну обіцянку потроїти виробництво атомної енергії до 2050 року. Адміністрація Дональда Трампа, зокрема, активно просуває розширення американського ядерного флоту, акцентуючи увагу на новому поколінні малих модульних реакторів.
Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше закликав Світовий банк переглянути свою позицію, підкреслюючи, що це «революціонізує енергетичне забезпечення для ринків, що розвиваються». США як найбільший акціонер банку мають значний вплив на його політику.
Також свою позицію переглянула і Німеччина, де новий уряд виступив на підтримку малих ядерних реакторів, попри те, що країна закрила власні АЕС у 2023 році.
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Рішення Світового банку вже привітали в країнах, які прагнуть зменшити залежність від вугілля. Наприклад, В’єтнам і Індонезія шукають фінансування для дострокового виведення з експлуатації вугільних електростанцій та переходу на чистіші джерела.
Країни, які досі орієнтувалися переважно на росію й Китай як на постачальників ядерних технологій, тепер можуть отримати альтернативні джерела фінансування. Гана, що з 1960-х років мріє про власні ядерні реактори, сподівається розпочати будівництво без прив’язки до однієї геополітичної сторони.
Президент Світового банку Аджай Банга наголосив, що підтримка кліматичних зобов’язань і одночасне розширення доступу до енергії — це реалістична стратегія. Він додав: «Я не є кліматичним євангелістом. Я просто той, хто доводить справу до кінця».
За матеріалами:
suspilne.media
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