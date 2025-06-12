Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року — Finance.ua

Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року Сьогодні 07:15 — Світ

Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року

Цьогоріч глобальна економіка може різко сповільнитися, головним чином через міжнародні розбіжності й тарифні війни, які спалахнули після кардинальних змін у торговельній політиці Сполучених Штатів з приходом адміністрації Дональда Трампа.

На це звертають увагу провідні економісти Світового банку в аналізі , оприлюдненому 10 червня.

«Лише шість місяців тому здавалося, що очікується „м'яка посадка“ для світової економіки, яка стабілізувалася після надзвичайної низки як природних, так і техногенних лих протягом останніх кількох років. Але цей момент зник», — зазначається в аналізі.

Сьогодні світова економіка знову стикається з турбулентністю, підкреслюють фахівці. Без швидкої корекції курсу вплив на рівень життя у світі може стати суттєвим.

Основна причина загрози — міжнародні розбіжності у сфері торгівлі, які посилили невизначеність.

«Тільки цього року, за нашими прогнозами, ці потрясіння скоротять майже на 0,5% темпи зростання світового валового внутрішнього продукту, які очікувалися на початку року — до 2,3%. Це найслабший показник за 17 років, якщо не враховувати глобальних рецесій», — підкреслюється у публікації.

Причому, за даними економістів, така тенденція зберігатиметься й далі: до 2027 року очікується, що зростання світового ВВП у середньому становитиме лише 2,5%, що є «найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х років».

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Фахівці підкреслюють, що найбільше постраждають найбідніші країни, а ринки, що розвиваються, перетворяться на зону, вільну від розвитку.

Для того, аби уникнути погіршення, економісти наголошують на необхідності зробити кілька важливих кроків. Насамперед, потрібно реставрувати нормальні торговельні відносини; відновити фіскальний порядок; прискорити створення робочих місць на тлі історичного демографічного зсуву в усьому світі.

«Завдяки рішучим діям уряди всього світу все ще можуть відновити темпи скорочення бідності та забезпечити підвищення рівня життя для наступного покоління», — підкреслили економісти.

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Укрінформ За матеріалами:

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