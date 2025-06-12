Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року — Finance.ua
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Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року

Світ
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Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року
Світовий банк передбачає різке сповільнення глобальної економіки цього року
Цьогоріч глобальна економіка може різко сповільнитися, головним чином через міжнародні розбіжності й тарифні війни, які спалахнули після кардинальних змін у торговельній політиці Сполучених Штатів з приходом адміністрації Дональда Трампа.
На це звертають увагу провідні економісти Світового банку в аналізі, оприлюдненому 10 червня.
«Лише шість місяців тому здавалося, що очікується „м'яка посадка“ для світової економіки, яка стабілізувалася після надзвичайної низки як природних, так і техногенних лих протягом останніх кількох років. Але цей момент зник», — зазначається в аналізі.
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Сьогодні світова економіка знову стикається з турбулентністю, підкреслюють фахівці. Без швидкої корекції курсу вплив на рівень життя у світі може стати суттєвим.
Основна причина загрози — міжнародні розбіжності у сфері торгівлі, які посилили невизначеність.
«Тільки цього року, за нашими прогнозами, ці потрясіння скоротять майже на 0,5% темпи зростання світового валового внутрішнього продукту, які очікувалися на початку року — до 2,3%. Це найслабший показник за 17 років, якщо не враховувати глобальних рецесій», — підкреслюється у публікації.
Причому, за даними економістів, така тенденція зберігатиметься й далі: до 2027 року очікується, що зростання світового ВВП у середньому становитиме лише 2,5%, що є «найповільнішим темпом за будь-яке десятиліття з 1960-х років».
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Фахівці підкреслюють, що найбільше постраждають найбідніші країни, а ринки, що розвиваються, перетворяться на зону, вільну від розвитку.
Для того, аби уникнути погіршення, економісти наголошують на необхідності зробити кілька важливих кроків. Насамперед, потрібно реставрувати нормальні торговельні відносини; відновити фіскальний порядок; прискорити створення робочих місць на тлі історичного демографічного зсуву в усьому світі.
«Завдяки рішучим діям уряди всього світу все ще можуть відновити темпи скорочення бідності та забезпечити підвищення рівня життя для наступного покоління», — підкреслили економісти.
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За матеріалами:
Укрінформ
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