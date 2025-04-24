Світовий банк назвав три причини уповільнення економіки України — Finance.ua
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Світовий банк назвав три причини уповільнення економіки України

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Світовий банк назвав три причини уповільнення економіки України
Світовий банк назвав три причини уповільнення економіки України
Економічне зростання в Україні буде повільним протягом двох років. Економіка прискориться лише 2026 року за умови припинення війни.
Про це йдеться у прогнозі Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії.
Як наголошується в огляді, на тлі триваючих бойових дій економічне зростання в Україні сповільнилося у 2024 році до 2,9% з 5,5% у 2023 році.
Основними чинниками зниження зростання стали:
  • скорочення зовнішнього попиту,
  • брак робочої сили,
  • подальші перебої з постачанням електроенергії через війну.
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Світовий банк очікує, що в Україні зростання ще більше сповільниться до 2% цьогоріч, перш ніж збільшиться до 5,2% 2026 року, «за умови, що воєнні дії закінчаться і почнеться відновлення».
Згідно з прогнозом Світового банку, зростання в економіках, що розвиваються, Європи та Центральної Азії значно сповільниться до 2,5% у середньому в 2025−26 роках в умовах глибокої глобальної невизначеності. У 2023 році зростання було на 3,7%, у 2024 році — на 3,6%.

Прогнози щодо економіки України

Національний банк України у квітні погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 3,1%.
За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 3,7% (попередній прогноз — 4,0%), у 2027 році ВВП збільшиться на 3,9% (попередній прогноз — 4,2%).
За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році сповільнилося до 2,9% порівняно з 5,5% у 2023 році. Прогноз зростання ВВП, закладений у бюджет 2025 року — 2,7% на рік.
У березні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України у 2025 році на 2−3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
За матеріалами:
РБК-Україна
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