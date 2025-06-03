У Києві почалася місія Світового банку: Україна розраховує на $1 млрд — Finance.ua

У Києві почалася місія Світового банку: Україна розраховує на $1 млрд Сьогодні 13:29 — Казна та Політика

У Києві почалася місія Світового банку: Україна розраховує на $1 млрд, Фото: mof.gov.ua

У Києві 2 червня розпочала роботу місія Світового банку з питань економічної політики та подолання бідності. Візит триватиме до 6 червня. Серед тем, які обговорювались у перший день роботи місії, — реформи в соціальній сфері.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Протягом тижня місія узгоджуватиме параметри нової угоди щодо «Позики на політику розвитку „Основи зростання“» (Development Policy Operation, DPO). У межах цієї угоди Україна планує залучити щонайменше $1 мільярд у 2025 році від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

DPO — це системний інструмент, який передбачає зарахування коштів до загального фонду держбюджету за умови виконання визначених реформ. Вони стосуються, зокрема, посилення економічної політики для забезпечення стійкого зростання.

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Зазначається, що співпраця з банком дає змогу не лише залучити ресурси для підтримки бюджету, а й продовжити ключові реформи. У 2023 році за допомогою цього механізму до бюджету надійшло близько $3,5 млрд. Ці кошти спрямували на пріоритетні видатки та реалізацію реформ у митній і податковій сферах, роботі держпідприємств, енергетиці, банківському секторі та підтримці приватного бізнесу.

Реформи в соціальній сфері

Із 1 липня 2025 року в Україні планують запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги.

Як сказав заступник міністра фінансів пояснив Роман Єрмоличев, це новий вид підтримки, що об’єднає кілька нинішніх соціальних виплат. Базовий розмір допомоги становитиме 4500 гривень. Перехід на цю систему буде добровільним — громадяни самостійно вирішуватимуть, чи отримувати новий вид виплат.

Окрім того, Мінфін погодив законопроєкт, який передбачає нові заходи з підтримки сімей та стимулювання народжуваності. Реалізацію заплановано на 2026 рік. За словами Єрмоличева, мета ініціативи — не лише оновити розміри допомоги, а й змінити підходи до підтримки батьків після народження дитини.

Подальші кроки

Очікується, що Україна отримає не менше $1 мільярда до кінця 2025 року. Домовленості передбачають:

фіналізацію умов угоди — до кінця червня;

виконання Україною умов — до кінця жовтня;

затвердження фінансування Радою директорів Світового банку — в листопаді.

Нагадаємо, 29 травня в Україні завершила роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо восьмого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування». Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 0,37 млрд СПЗ (близько 0,5 млрд дол. США в еквіваленті), а загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд дол. США. Загальний розмір програми залишається незмінним (15,5 млрд дол. США).

Довідка Finance.ua:

як раніше повідомили в Кабміні, з 1 липня 2025 року в Україні держава запускає новий механізм базової соціальної допомоги. Це новий вид допомоги, який об’єднує кілька соціальних виплат в одну. Мета програми — уникнути ситуації, коли людям потрібно окремо оформлювати кілька видів допомог, збираючи десятки довідок;

виплати призначатимуться:

— малозабезпеченим сім’ям;

— одиноким матерям або батькам, які отримують допомогу на дітей;

— багатодітним сім’ям;

— сім'ям, які отримують тимчасову допомогу дітям через несплату аліментів або відсутність інформації про одного з батьків;

— людям з інвалідністю;

— дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

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