Світовий банк виділить ще 84 мільйони доларів на відновлення житла в Україні — Finance.ua

Світовий банк виділить ще 84 мільйони доларів на відновлення житла в Україні
Україна отримає додаткові 84 мільйони доларів від Світового банку для продовження реалізації проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».
Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
«Ми підписали фінансову угоду, яка стала можливою у рекордні терміни. Кошти будуть спрямовані на програму „єВідновлення“ для виплати компенсацій на пошкоджене майно, а також на розвиток Реєстру пошкодженого та знищеного майна», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
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За його словами, це дозволить понад 25 тисячам сімей відремонтувати житло та повернутися до нормального життя. Згідно з угодою, гроші розподілять так:
- 82,5 млн доларів — на компенсації громадянам за пошкоджене житло через російське вторгнення;
- 1,5 млн доларів — на підтримку та розвиток Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), який є ключовим цифровим інструментом для фіксації збитків та планування відбудови.
Проєкт HOPE реалізується у партнерстві зі Світовим банком. Він охоплює як індивідуальні компенсації в межах програми «єВідновлення», так і роботи з відновлення багатоквартирних будинків. Наразі це найбільший проєкт у житловому секторі відбудови України.
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