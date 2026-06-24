Реальний ВВП у І кварталі знизився на 0,5% — Гетманцев Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Реальний ВВП у І кварталі знизився на 0,5% — Гетманцев

Згідно з даними Рахункової палати, у січні-березні 2026 року реальний ВВП України знизився на 0,5% через воєнні фактори, девальвацію та затримку зовнішнього фінансування.

Про це у Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

Посилаючись на дані звіту Рахункової палати, депутат повідомив, що у І кварталі 2026 року доходи бюджету склали 1,02 трлн грн, при цьому частина надходжень була сформована за рахунок грантів. Податковий борг зріс на 9,6 млрд грн.

«Водночас реальний ВВП знизився на 0,5% через атаки на інфраструктуру, дефіцит енергоносіїв, логістичні труднощі, девальвацію і затримки зовнішнього фінансування. Скорочення економічної активності зафіксовано в: вантажообігу транспорту — на 12,9%; будівництві — на 4,7%; промисловості — на 1,1%», — написав Гетманцев.

Видатки держбюджету склали 1,15 трлн грн, з них 788,7 млрд грн — на безпеку й оборону.

«У І кварталі Кабмін розподілив 96,3% річного обсягу резервного фонду. При цьому Рахункова палата має застереження щодо відповідності використання 38% цих коштів», — зауважив Гетманцев.

Він також повідомив, що державний і гарантований державою борг зріс на 2,1% - до 9,23 трлн грн (при цьому валютна частка збільшилася з 76,4% до 79,1%, що підвищує чутливість портфеля до курсових коливань).

Надходження від державних запозичень були на 273 млрд грн (або на 55%) меншими за планові, зокрема через відтермінування фінансування за Ukraine Facility.

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