Microsoft вдруге за рік підвищує ціни на Xbox Сьогодні 22:16 — Фондовий ринок

Microsoft вдруге менш ніж за рік підвищує ціни на ігрові консолі Xbox. Із 1 серпня 2026 року моделі з накопичувачем 512 ГБ подорожчають на $100, а версії з пам’яттю 1 ТБ — на $150. Водночас компанія припинить продаж моделі з накопичувачем 2 ТБ.

Про це повідомила Microsoft, пише Forbes

У компанії зазначили, що після підвищення цін у жовтні 2025 року розраховували уникнути нового перегляду вартості консолей і протягом кількох місяців шукали рішення разом із постачальниками.

Однак ціни на модулі пам’яті та накопичувачі зросли більш ніж у 2,5 раза. За прогнозом Microsoft, до осені 2027 року їхня вартість може збільшитися ще вдвічі.

У Microsoft наголосили, що дефіцит компонентів позначився на всій індустрії споживчої електроніки, однак виробники ігрових консолей постраждали найбільше. Компанія пояснила, що на відміну від смартфонів і персональних комп’ютерів, консолі традиційно продаються з мінімальною маржею або навіть нижче собівартості.

Щоб пом’якшити вплив подорожчання для покупців, Microsoft розширює програми фінансування. Компанія спростить використання сервісів «купуй зараз — плати пізніше» через Microsoft Store, запропонує безвідсоткове розтермінування до 12 місяців через партнерів, а також розвиватиме програми обміну старих консолей (trade-in) і продажу вживаних пристроїв за нижчими цінами.

Крім того, у магазинах Microsoft залишаться доступними сертифіковані відновлені консолі зі знижкою до $100.

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