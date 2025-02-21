Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн — Finance.ua
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Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн

Криптовалюта
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Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн
Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн
Норвезька влада звинуватила чотирьох осіб в організації шахрайської криптовалютної схеми. Піраміда дала їм змогу обдурити тисячі інвесторів по всьому світу, отримавши від них понад $80 млн. За даними слідства, зловмисники відмили значну частину цих коштів через рахунки норвезької юридичної фірми.
За версією Національного управління з розслідування економічних злочинів (Økokrim), схема ґрунтувалася на неправдивих обіцянках високоприбуткових інвестицій у нерухомість, газову та гірничодобувну галузі. Організатори залучали вкладників через презентації на міжнародних заходах, пропонуючи пакети з криптовалютами та акціями.
«Йдеться про велику кількість жертв у багатьох країнах, які втратили свої гроші, та значні суми, що опинилися у відповідачів», — заявили правоохоронці.
Слідчі стверджують, що насправді інвестиції не здійснювалися, а нові учасники схеми набиралися за принципом фінансової піраміди. При цьому понад $62 млн було переведено через рахунки юридичної фірми в Норвегії та компанії в Азії, що ускладнило відстеження руху грошей.
Обвинувачені — четверо норвежців віком від 50 до 70 років, які займалися реалізацією злочинної схеми в період із 2015 до 2018 року. Троє з них обвинувачуються в незаконному залученні коштів, а четвертий — у відмиванні доходів.
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Адвокати двох фігурантів уже заявили, що їхні підзахисні відкидають обвинувачення. Інформації про захист інших підозрюваних на момент підготовки матеріалу поки не розкрито.
Судовий процес відбудеться в окружному суді Осло у вересні 2025 року і триватиме понад два місяці, вважають представники правоохоронних органів.
За матеріалами:
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