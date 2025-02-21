Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн — Finance.ua

Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн Сьогодні 01:18 — Криптовалюта

Влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн

Норвезька влада звинуватила чотирьох осіб в організації шахрайської криптовалютної схеми. Піраміда дала їм змогу обдурити тисячі інвесторів по всьому світу, отримавши від них понад $80 млн. За даними слідства, зловмисники відмили значну частину цих коштів через рахунки норвезької юридичної фірми.

За версією Національного управління з розслідування економічних злочинів (Økokrim), схема ґрунтувалася на неправдивих обіцянках високоприбуткових інвестицій у нерухомість, газову та гірничодобувну галузі. Організатори залучали вкладників через презентації на міжнародних заходах, пропонуючи пакети з криптовалютами та акціями.

«Йдеться про велику кількість жертв у багатьох країнах, які втратили свої гроші, та значні суми, що опинилися у відповідачів», — заявили правоохоронці.

Слідчі стверджують, що насправді інвестиції не здійснювалися, а нові учасники схеми набиралися за принципом фінансової піраміди. При цьому понад $62 млн було переведено через рахунки юридичної фірми в Норвегії та компанії в Азії, що ускладнило відстеження руху грошей.

Обвинувачені — четверо норвежців віком від 50 до 70 років, які займалися реалізацією злочинної схеми в період із 2015 до 2018 року. Троє з них обвинувачуються в незаконному залученні коштів, а четвертий — у відмиванні доходів.

Читайте також FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій

Адвокати двох фігурантів уже заявили, що їхні підзахисні відкидають обвинувачення. Інформації про захист інших підозрюваних на момент підготовки матеріалу поки не розкрито.

Судовий процес відбудеться в окружному суді Осло у вересні 2025 року і триватиме понад два місяці, вважають представники правоохоронних органів.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.