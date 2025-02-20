FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій — Finance.ua

FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій
18 лютого 2025 року збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок виплат компенсацій кредиторами.
У пресрелізі сказано, що клієнти повинні очікувати отримання коштів протягом одного-трьох робочих днів.
Крім того, у FTX оголосили, що друга очікувана дата для подачі претензій буде 11 квітня 2025 року, а наступні виплати мають початися розпочатися 30 травня того ж року.
FTX USERS RECEIVING FUNDS— Arkham (@arkham) February 18, 2025
Users with FTX claims of under $50,000 have started to receive funds today through distribution providers Kraken and Bitgo.
This wave of creditors represents approximately $1.2B in value. pic.twitter.com/SFGdsNOrBS
Головний виконавчий директор FTX Debtors Джон Дж. Рей III заявив:
«Ми раді розпочати виплати сьогодні і встановити графік для нашої наступної виплати. FTX вдячна нашим клієнтам і кредиторам за терпіння і співпрацю протягом цього складного процесу. Наша робота ще не завершена — ми маємо намір продовжувати наші зусилля з відновлення і повернення коштів іншим класам вимог».
Зазначимо, виплати здійснюються через криптобіржі FTX, BitGo та Kraken. Ввечері 18 лютого експерти Arkham заявили, що користувачі, чиї вимоги до FTX становлять менше ніж $50 000, почали отримувати кошти через Kraken та BitGo. За їхніми даними, ця група кредиторів загалом претендує на приблизно $1,2 млрд.
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