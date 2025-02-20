FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій — Finance.ua

FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій Сьогодні 04:11 — Криптовалюта

FTX почала виплату коштів кредиторам та повідомила дату другої хвилі компенсацій

18 лютого 2025 року збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повідомила про початок виплат компенсацій кредиторами.

пресрелізі сказано, що клієнти повинні очікувати отримання коштів протягом одного-трьох робочих днів.

Крім того, у FTX оголосили, що друга очікувана дата для подачі претензій буде 11 квітня 2025 року, а наступні виплати мають початися розпочатися 30 травня того ж року.

FTX USERS RECEIVING FUNDS



Users with FTX claims of under $50,000 have started to receive funds today through distribution providers Kraken and Bitgo.



This wave of creditors represents approximately $1.2B in value. pic.twitter.com/SFGdsNOrBS — Arkham (@arkham) February 18, 2025

Головний виконавчий директор FTX Debtors Джон Дж. Рей III заявив:

«Ми раді розпочати виплати сьогодні і встановити графік для нашої наступної виплати. FTX вдячна нашим клієнтам і кредиторам за терпіння і співпрацю протягом цього складного процесу. Наша робота ще не завершена — ми маємо намір продовжувати наші зусилля з відновлення і повернення коштів іншим класам вимог».

Зазначимо, виплати здійснюються через криптобіржі FTX, BitGo та Kraken. Ввечері 18 лютого експерти Arkham заявили, що користувачі, чиї вимоги до FTX становлять менше ніж $50 000, почали отримувати кошти через Kraken та BitGo. За їхніми даними, ця група кредиторів загалом претендує на приблизно $1,2 млрд.

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