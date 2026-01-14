0 800 307 555
Уряд вводить моніторинг цін на деякі ліки

В умовах складної зими, перебоїв з енергопостачанням і зростання потреб у медикаментах держава посилює контроль за цінами на лікарські засоби. Уряд доручив профільним органам стежити, щоб ліки залишалися доступними для населення.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози», — зазначила вона.
Міністерство охорони здоров’я разом із Держпродспоживслужбою контролюватимуть рівень націнок в аптеках. У разі виявлення порушень до суб’єктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.

Як працюватиме контроль за цінами на ліки

  • буде сформовано окремий перелік лікарських засобів, за якими буде здійснюватися постійний моніторинг;
  • МОЗ спільно з Держлікслужбою регулярно відстежуватимуть ціни в аптеках по всій країні;
  • результати перевірок щотижня подаватимуться на розгляд Кабінету Міністрів;
  • у разі завищення націнок аптеки будуть притягувати до відповідальності і штрафувати.
Такі кроки мають запобігти необґрунтованому зростанню цін на медикаменти, особливо в період підвищеного навантаження на систему охорони здоров’я.
Зазначимо, після нещодавніх масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури найгірша ситуація з електропостачанням склалася у Києві. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко охарактеризував стан енергосистеми столиці як критичний.
Раніше ми повідомляли, що Кабмін заборонив відключення медустанов від електропостачання.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
