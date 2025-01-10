Кабмін спростив бронювання ремонтних бригад облгазів — Finance.ua

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Кабмін спростив бронювання ремонтних бригад облгазів

Казна та Політика
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Кабмін спростив бронювання ремонтних бригад облгазів
Кабмін спростив бронювання ремонтних бригад облгазів
Кабінет Міністрів України врегулював питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п’ятницю.
Зокрема, внесено зміни до постанови про «Деякі питання реалізації положень закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час».
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Передбачено незастосування вимог щодо рівня щомісячної заробітної плати до військовозобов’язаних працівників операторів газорозподільних систем, визначених наказом таких операторів, які виконують аварійно-відновлювальні роботи газорозподільних систем у складі аварійних бригад, здійснюють запобіжні заходи для безаварійної експлуатації систем газопостачання, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Як пояснили в Міністерстві економіки, зміни стосуються підприємств, які забезпечують стабільне функціонування систем газопостачання в умовах особливого періоду.
Ключові зміни для операторів газорозподільчих систем:
  • відтепер для бронювання працівників операторів не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальних зарплат за останній календарний квартал;
  • операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників — не менше розміру середньої у регіоні за IV квартал 2021 р., як одного з трьох обов’язкових критеріїв.
«Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їх ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Як підприємствам отримати статус критично важливих:
  1. Підготуйте документи відповідно до нових критеріїв.
  2. Подайте заявку до Міністерства енергетики.
  3. Зачекайте на рішення комісії, яка регулярно розглядає запити.
Алгоритм бронювання працівників через портал «Дія»:
  1. Зайдіть до кабінету громадянина на порталі «Дія».
  2. Оберіть опцію «Подати заяву».
  3. Вкажіть інформацію про кандидатів для бронювання.
  4. Підтвердіть відповідність заробітної плати працівника встановленим нормам.
  5. Перевірте заяву та підпишіть її.
  6. Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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