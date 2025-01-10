Скільки українців заброньовані від мобілізації — Шмигаль назвав цифру Сьогодні 13:31 — Особисті фінанси

Скільки українців заброньовані від мобілізації — Шмигаль назвав цифру

Наразі бронювання від мобілізації мають менше ніж мільйон українців.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

«Станом на сьогодні заброньовано — щоб не давати точну цифру — менше ніж мільйон, у районі близько 900−950 тисяч українців. І це прийнятна цифра, вона зафіксована протягом тривалого часу і ніяк не впливає на процеси мобілізації», — сказав Шмигаль.

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У відповідь на запитання депутатів він зазначив, що в Україні заброньовані «газовики» і уряд окремо подав норму про бронювання працівників ремонтних бригад.

Нагадаємо, у листопаді уряд змінив правила бронювання, запровадивши вимогу середньої зарплати на підприємствах, які хочуть забронювати своїх працівників. Так, вона повинна бути не меншою ніж 2,5 мінімальної зарплати (станом на 2024 рік — 20 тисяч гривень).

Щонайменше стільки ж має отримувати й сам працівник, якого хочуть забронювати. Також, крім рівня зарплати, підприємства повинні обов’язково не мати боргів перед бюджетом.

Раніше повідомлялося, що підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. А після отримання статусу за новими критеріями вони зможуть забронювати працівників на 12 місяців.

Зазначимо, що заброньовані по 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, а підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики дозволили забронювати до 100% працівників. Також серед тих, хто може отримати бронювання, — священнослужителі.

hromadske За матеріалами:

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