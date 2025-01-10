Скільки українців заброньовані від мобілізації — Шмигаль назвав цифру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців заброньовані від мобілізації — Шмигаль назвав цифру

Особисті фінанси
59
Скільки українців заброньовані від мобілізації — Шмигаль назвав цифру
Скільки українців заброньовані від мобілізації — Шмигаль назвав цифру
Наразі бронювання від мобілізації мають менше ніж мільйон українців.
Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.
«Станом на сьогодні заброньовано — щоб не давати точну цифру — менше ніж мільйон, у районі близько 900−950 тисяч українців. І це прийнятна цифра, вона зафіксована протягом тривалого часу і ніяк не впливає на процеси мобілізації», — сказав Шмигаль.
Читайте також
У відповідь на запитання депутатів він зазначив, що в Україні заброньовані «газовики» і уряд окремо подав норму про бронювання працівників ремонтних бригад.
Нагадаємо, у листопаді уряд змінив правила бронювання, запровадивши вимогу середньої зарплати на підприємствах, які хочуть забронювати своїх працівників. Так, вона повинна бути не меншою ніж 2,5 мінімальної зарплати (станом на 2024 рік — 20 тисяч гривень).
Щонайменше стільки ж має отримувати й сам працівник, якого хочуть забронювати. Також, крім рівня зарплати, підприємства повинні обов’язково не мати боргів перед бюджетом.
Читайте також
Раніше повідомлялося, що підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. А після отримання статусу за новими критеріями вони зможуть забронювати працівників на 12 місяців.
Зазначимо, що заброньовані по 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, а підприємствам оборонно-промислового комплексу та енергетики дозволили забронювати до 100% працівників. Також серед тих, хто може отримати бронювання, — священнослужителі.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.