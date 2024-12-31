У «Дії» запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників — Finance.ua
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У «Дії» запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників

Особисті фінанси
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У «Дії» запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників
У «Дії» запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників
На порталі «Дія» тепер можна подати заяву про анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників, які більше не потребують відстрочки від мобілізації.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок», — зазначили в «Дії».
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Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.
Як анулювати бронювання працівника на порталі «Дія»:
  1. Авторизуйтесь на порталі з електронним підписом юридичної особи.
  2. Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання.
  3. Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом.
  4. Очікуйте результат протягом доби — на електронній пошті та в особистому кабінеті.
Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.
За матеріалами:
Finance.ua
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